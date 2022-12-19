Google不到地址！台灣渡假村「南迴解憂大飯店」搶先看　大啖部落無菜單美味料理

（台灣英文新聞／旅遊組 綜合報導）響應行政院政策，風尚旅行社推出位於台東的「南迴解憂大飯店」盼讓旅客一掃疫情陰霾。

專注於客製化旅行服務的風尚旅行社， 在今年推出深度旅遊企劃「南迴解憂大飯店」座落在南迴公 路台 9 線，改造太麻里鄉、金峰鄉、 大武鄉、 達仁鄉客房，串連而起的地方深度旅遊計畫，以深入了解部落文化的細緻方式， 帶領旅客親近當地並與其相互理解學習。

業者表示，有民眾詢問，「我在 GoogleMap 上為什麼找不到地址？」「 請問什麼時候可以訂房？」「我們是全家人， 總共有幾個房間可以住宿呢？」， 尤其是台灣終於撐過受疫情影響嚴重無法出國的這兩年， 當防疫措施開始緩和之後，想解憂的需求更是絡繹不絕。



「南迴解憂大飯店」包含位於太麻里鄉、金峰鄉、 大武鄉、達仁鄉等部落的旅宿。（圖擷取自官網）

「 南迴解憂大飯店」為推動永續發展為核心策略的新團隊「 大魚思維」的第一個嘗試。風尚旅行社總經理、 同時也是大魚思維共同創辦人的游智維表示， 將繞行東台灣沿海公路的鄉村部落串連， 想像成一座以永續發展為核心的概念旅館——無邊際的山林溪谷像是 鍛鍊體魄的健身房與泳池、野溪溫泉是暖心舒壓的天然 SPA、 田裡現摘的野菜是豐盛佳餚、 星空下的純淨夜色與遼闊草地是旅人們的交誼廳。 無須進行大規模公路建設，豐富的自然資源便是渾然天成的渡假村。

游智維透露，「南迴解憂大飯店」的名稱取作「解憂」而非「忘憂」，是將「解」 字作解答、解決之意，期望旅人不僅是暫時遺忘日常中的煩惱， 而是於南迴在地體驗和探索不同生活方式後， 梳理出一套克服問題的觀點與解法。「 我們嘗試的解法就是在旅途過程中用身體去感受與學習。」



計畫串連周圍的職人工藝、有機食材、 山林田野等各類型店家。(圖/品牌提供)

游智維說明，旅行據點將設定在太麻里鄉、金峰鄉、 大武鄉、達仁鄉等四鄉部落的旅宿，再透過與地方團隊「邸台東」 長達半年的探查和協力，串連周圍的職人工藝、有機食材、 山林田野等不同類型在地店家， 打造一系列蘊含部落文化的體驗活動。如羅沙工作室的古物收藏， 傳承與山林共存的獵人文化；達興山號的部落無菜單料理， 還原山與海的味道；而以工藝創作為特色的角琉璃， 則在燒製琉璃珠的體驗課程中融入排灣族故事，展現獨特人文風貌。

昔任台南市觀旅局長、大魚思維共同創辦人王時思希望透過長時間的在地參與實踐計畫， 改善傳統企圖快速解決地方就業與旅客需求， 取代大規模開發硬體建設， 及沒有在地文化連結的一次性活動的習慣， 重新將土地之美歸還於自然，讓旅人感受深度文化連結、 讓在地發展與產業彼此串連、也讓土地擁有足夠的呼吸空間。

・太麻里鄉：有著「日昇之鄉」美稱的太麻里， 排灣族語即意太陽升起的地方。鄉區南北狹⻑，擁有綿 延35公里 可眺望太平洋的海岸線。除了日出曙光外，每年7-9月更有著耀眼 金黃的金針花盛開於山野間。

・金峰鄉：位於大武山腳下的金峰鄉，又稱「百步之鄉」。 除了得天獨厚的山林資源外，還有汩汩溫泉潺流。 每年冬季洛神花綻放金峰鄉的田野間，隨處可見散落一地的紅寶石。

・大武鄉：大武鄉是南迴進入台東的第一塊平地，因此有著「 台東門戶」之稱。外海為太平洋親潮與 黑潮交際之處， 更有著全球少見的湧升流， 大量深海魚種洄游棲息於此， 最著名的是油帶魚、鬼頭刀。

・達仁鄉：南迴線的最南端，背靠中央山脈、面向太平洋， 以排灣族群在此生活為主。 唯一親海的南田村是著名的南田石盛產地， 亦是阿朗壹古道的入口處。