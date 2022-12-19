新北市與陽明交大共創全國規模最大高中數位教學專區

新北市與國立陽明交大攜手， 打造全國規模最大高中數位教學專區，並為47所公私立高中設置專 屬學習平臺，供全市4萬多名學生免費使用，參與校數及學生數， 皆屬全國最多。更領先與歐洲最大的磨課師平臺(Future Learn)合作，建置線上雙語遊學團， 師生免出國即享國外學習資源。今(19)於副市長劉和然見證下， 教育局長張明文與陽明交通大學校長林奇宏簽訂合作協議。

劉和然副市長表示， 新北市率先全國與陽明交大合作開設生物與醫學相關基礎課程， 讓學習加深加廣，培養未來醫師工程師、醫師科學家等跨域人才。 數位專區的建置，以百門課程、線上雙語遊學團等優質數位內容， 養成學生自主學習能力，實踐教室無邊界，學習無國界的教育願景。

陽明交大校長林奇宏表示，促進中學教育的智慧學習， 是大學與高中深化合作的重要起始點。藉由建置高中數位教學專區， 提供師生跨校、跨域資源連結，正是陽明交大深耕在地的例證。

教育局表示，智慧教育的推動，需整合軟硬體， 才能營造適性的學習環境，提供符合高中學生學習需求的課程。 藉由專區建置，全市47所高中皆有擁有自主經營的數位學習專區， 學生不分城鄉，皆可享受無距離感的大學數位資源。 修習完畢該課程，還可免費下載學習證書，豐富學習歷程檔案。

海山高中圖書館主任曾碩彥表示，高中數位教學專區， 對於教師而言，也是資源共享平台。其中規劃數位教學能力培訓/認 證制度，依據教師需求，循序進行數位增能， 以培養開發特色數位課程的能力。 教師也可將自己設計的各式線上課程教材， 在專區中與其他教師分享。也可以從中下載資源，豐富課程教學。

錦和高中學生謝坤燁及呂芷儀表示，學校運用數位教學專區， 讓學生於彈性學習時間進行自主學習規劃， 同時提供個人專屬的自主學習手冊，詳列使用方法， 讓學生輕鬆入門。他們則是利用每周2節課，依照興趣選擇課程， 上完課還可積累學習歷程，很有成就感。這100多門課程也都對應 到大學學群，非常符合目前的高中學習需要。

教育局長張明文表示，新北市自2020年起陸續與國立政治大學、 臺北市立大學、臺北大學、馬偕醫學院等簽約合作短期課程。今( 2022)年與國立陽明交通大學簽約數位專區後，已完整對應大學1 8學群的課程拼圖，提供高中學生適性學習、生涯探索的課程規劃。 鼓勵師生善用數位專區(https://www.ewant. org/local/enterprise/ collegepage.php?id=297)，一起努力， 讓校校有平台、生生有課選、師師能做課，共創更多教育的美好。

照片來源：新北市教育局提供