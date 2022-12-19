臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超184.55億元

臺灣證交所表示，根據台灣證券交易所統計，上週（2022/12/12~2022/12/16）外資在集中市場總買進金額為3,663.62億元，總賣出金額為3,848.17億元，賣超為184.55億元，另統計自2022年年初至12月16日止，外資總買進金額為17兆5,008.03億元，總賣出金額為18兆6,782.24億元，累計賣超為1兆1,774.21億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18兆2,007.73億元新台幣，占全體上市股票市值的40.13%，較12月9日的18兆5,398.26億元新台幣，減少3,390.53億元。

證交所說，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進172,261千股，賣出106,255千股，買超66,006千股；第二名：中鋼：買進161,559千股，賣出107,897千股，買超53,662千股；第三名：緯創：買進66,509千股，賣出28,682千股，買超37,827千股。

證交所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：遠東新：買進51,503千股，賣出109,513千股，賣超58,010千股；第二名：鴻海：買進68,163千股，賣出123,699千股，賣超55,536千股；第三名：永豐金：買進124,161千股，賣出175,023千股，賣超50,862千股。