深耕普惠金融！富邦證券領先同業推出「免付費樂齡專線」

富邦證券表示，目前進線客服專線諮詢的客戶，有18%超過65歲 以上，佔比不算少數。為了提供樂齡者更貼心的服務，富邦證券針對 65歲以上客戶推出免付費樂齡專線0800-058168(手機 請撥打02-25011858)，無為提升對65歲以上客戶的服務， 富邦證券除了提供台股行動語音助理及指紋辨識服務，今年11月再 度領先同業推出「免付費樂齡專線」，銀髮客戶可直接撥打樂齡專線 ，無須操作語音選項即可接通客服人員。

富邦證券致力提供完備的友善服務環境，落實以人為本、公平待客、 友善服務之精神。須點選層層選單， 直接由具豐富經驗的資深客服人員接聽。 考量客戶習慣用說的方式提問、用聽的方式獲取解答， 富邦證券客服人員可依客戶語言習慣， 以國台語雙聲道進行溝通並提供協助。

面對高齡時代的來臨，富邦證券致力於陪伴這群從年輕就跟著富邦證 券成長至退休的客戶，每個月特別針對銀髮族群， 根據市況精選出符合需求的商品，協助進行退休理財規劃， 並透過調整作業流程，重視客戶權益保障，強化落實公平待客原則。 從友善銀髮退休族群需求出發，以金融專業來提供他們所需的服務， 透過推陳出新的創新科技，不論是採用生物辨識技術登入， 降低客戶忘記密碼的困擾，或者是用說的就能下單的「 台股行動語音助理」，都是富邦證券為了銀髮客戶量身打造的服務， 以公平待客精神深耕普惠金融， 目標是成為每一位客戶最堅實的依靠。