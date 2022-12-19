台灣唯一入圍及獲獎之電信公司！中華電信5G智慧海港應用　榮獲2022年亞洲通訊大獎

中華電信智慧應用打敗亞洲各領導電信業者，以「 5G智慧海港應用」解決方案榮獲2022年「亞洲通訊大獎」( Asia Communication Awards)頒發年度亞洲「最佳智慧場域獎」（Smart Places Project of the Year），成為台灣唯一入圍及獲獎之電信公司，表現優異。

此外，中華電信「5G+ AIoT緊急精準救護暨優先號誌通行方案」 亦與其他亞洲電信業者共同入圍「社會貢獻獎」（Social Contribution Award），表現可圈可點。對此，該公司董事長謝繼茂表示， 很高興公司在資通訊智慧應用的整體表現傑出， 創新與成績深獲國際肯定，是公司面向國際、拓展海外的堅強後盾。

「亞洲通訊大獎」創立於2011年， 由英國專業通訊媒體Total Telecom主辦， 每年邀請亞洲著名電信業者與資通訊業者參獎，藉由專業評比， 表揚亞洲通訊服務業者的創新與傑出成就， 是電信業界指標性的獎項。評審於頒獎典禮上指出，中華電信「 5G智慧海港應用」充分展示5G應用的廣泛性以及作品的創新性， 成功脫穎而出。

中華電信表示，此次獲獎之「5G智慧海港應用」 解決方案是中華電信整合集團資源包括中華系統整合、 中華資安國際公司等，與中光電智能機器人公司合作， 以基隆港區作為試驗場域，透過無人機、無人船、 水下海事機器人等無人載具，建構基隆港區空域、 海域之5G智慧巡檢全方位解決方案。 透過5G企業專網傳輸資料及進行遠端控制， 搭配AI智慧分析及無人載具監管平台，全面掌握港區狀況， 充分發揮5G特色，使海港成為智慧化場域， 很高興創新與整合能力獲得國際肯定。

在空域智慧巡檢應用上， 中華電信以自主無人機進行海洋污染物偵測、港區環境變異分析、 港區道路檢測以及非法釣客偵測告警等工作； 海域智慧巡檢應用則透過無人船和水下海事機器人協助執行水中油污 染監測、水深監測、碼頭防舷材檢測、 港區水下岸壁檢測等精細且具高風險的工作。以水下岸壁檢測為例， 水下海事機器人成功代替過去潛水伕的高危險性工作， 且不受時間及海象氣候的影響，可在任何氣候下定期進行巡檢作業， 讓專責單位以智慧化應用取代傳統人工作業，增進巡檢效率， 提升港區安全及改善海港環境運作。

中華電信表示，公司積極推廣5G企業專網垂直應用服務， 並以領先的技術與台灣各產業攜手加速5G創新應用落地， 在台灣各地打造更多的5G創新實證場域， 不僅將5G應用實質導入國內市場，並計畫輸出海外擴大複製， 引領台灣進入5G新世代，奠定台灣產業智慧升級契機。

註：獲獎及入圍名單：https://www. terrapinn.com/awards/asia- communication-awards/Winners- 2022.stm