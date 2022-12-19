韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）「財閥家的小兒子」持續突破收視紀錄，昨（18）日所播出的第14集收視率已高達24.9%。劇情圍繞著20世紀80年代後期的南韓近代史故事，在真實故事中也增添了虛擬情節，敘事手法充滿時代感，隨著劇中人物企業一一登場，觀眾熱烈討論劇情反映的是現實生活中哪間企業與人物。

根據韓聯社報導，南韓電視台JTBC戲劇「財閥家的小兒子」自播出後收視率節節攀升，在第八集就突破了2022先前最高收視率「非常律師禹英禑」的17.5%，達到了19.4%。在18日第14集的播出中收視率更高達了24.9%，超越了自身電視台「Sky Castle天空之城」的23.8%。目前「財閥家的小兒子」在南韓歷代有線電視頻道電視劇收視率僅次於同屬JTBC戲劇的「夫妻的世界」，該劇最高收視紀錄為28.4%。

許多網友推測劇中陳養喆（李星民 飾）為三星創始人李秉喆，而順洋集團、大營集團、亞進汽車、順洋百貨則讓觀眾們聯想到三星、現代、起亞、新世界百貨等。尤其劇中順洋集團扮演著南韓最優秀的企業，他們看重半導體產業，將半導體視為未來重要產業等，許多方面也都與三星極為相似。

韓聯社報導指出，劇中陳養喆以碾米廠起家、壯大順洋集團的故事也與李秉喆以馬山的協同精米所起家的故事相符。陳養喆向主廚詢問壽司中有幾粒飯粒的趣事，亦是李秉喆與自己所經營的新羅酒店主廚之間的真人真事。陳養喆劇中的髮型、眼鏡等外型、以及嘴裡說著的慶尚道方言也與李秉喆相似。

李星民曾在製作發表會上說道，希望陳養喆的角色能讓然想起現代史上的某個人物，他在演出時也有在這部分上特別費心。

劇中大營集團是順洋的競爭對手，同時也是在南韓國內汽車產業排名第一的企業，而這則推測是以與三星處於競爭關係的現代集團為參考。順洋和大營之間的亞進汽車收購戰，與三星及現代之間的起亞汽車收購戰情況相似。

「財閥家的小兒子」原創網路小說作家在接受韓國媒體採訪時也曾明確表示，劇情確實是以三星及現代作為範本參考，但劇中仍參雜了許多虛構內容。

除此之外，陳養喆的女兒陳華榮經營著順洋百貨，也讓人聯想到李秉喆的小女兒李明熙經營的新世界百貨。因過度借貸而面臨破產的韓道鋼鐵公司，亦讓人聯想起1997年亞洲金融危機時，因舉債過高而破產的韓寶鋼鐵。

「財閥家的小兒子」播出後，南韓的網路上出現了許多將劇情與實際企業及人物進行對比的文章。另外也有人指出，陳養喆喜歡喝茶應該是從李健熙（三星集團第二任會長）那得來的，以及從順洋收購亞進汽車來看，順洋集團應是代表著現代而不是三星等爭論。