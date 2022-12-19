中國缺藥潮燒進台灣？普拿疼遭大量囤貨　王必勝：勿大量轉寄到國外

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中國COVID-19疫情爆發，引發各地湧現搶藥潮，近來台灣多間藥局的知名退燒藥品「普拿疼」也被大量搜購。對此，指揮中心提醒民眾依需求適量購買，勿大量轉寄到國外。

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【中國疫情失控】「新十條」後 大批醫護感染 民眾瘋搶藥 專家示警：死亡病例恐破200萬

中國公布新十條、放鬆防疫政策後，各地疫情增溫，造成民眾囤積搶購退燒藥、感冒藥等風潮，連價格貴9倍的退燒藥也被掃光。這股缺藥潮也吹向了台灣，有藥師反應，國內普拿疼、布洛芬出現大量收購的情形，不少民眾開始囤藥並寄給中國親友。

指揮官王必勝今（19）日說，據觀察，中國可能較缺乏乙醯胺酚、布洛芬等成份的感冒退燒藥，這兩種藥國內共約有3.7個月的用量，原料藥庫存充足，但已請藥廠擴增儲備原料藥來源防範未然。

王必勝說明，普拿疼成份的解熱鎮痛劑，即乙醯胺酚（Acetaminophen），在台灣的有效許可藥證共77張，其中47張持續生產，目前庫存5400萬顆，每個月平均用量約2000萬顆，換算還有2.7個月健保用量；原料藥則有10.6個月健保用量，看來充足。

他進一步說明，退燒藥品項多種，以另外一種布洛芬（Ibuprofen）成份為例，國內有效藥證許可證14張，其中9張持續生產，目前庫存約91萬顆（約1個月供應量），原料藥估可生產450萬顆、約5個月供應量。

因應中國疫情變化，王必勝強調會特別注意相關藥品使用量、有無人收購等，也將請藥師公會建立監控機制，且由於台灣原料藥有5成仰賴中國進口，為避免中國原料藥供貨不穩定，已請藥廠新增其他國家原料來源並做儲備，會持續滾動式檢討。

中國缺藥潮燒進台灣？普拿疼遭大量囤貨 王必勝：適量購買 勿大量轉寄到國外