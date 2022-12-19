（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）海拔約1900公尺、位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區昨(18日) 因寒流影響，山區霧淞美景吸引3700多名遊客上山欣賞；今天（19日) 清晨，雪白霧淞景象仍維持，但將隨氣溫上升逐漸消融。

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區18日清晨氣溫已探攝氏零下，但因水氣不足未如預期下雪，不過霧淞美景搭配一早的晴天，也令許多遊客讚嘆。（太平山國家森林遊樂區提供）中央社

中央氣象局觀測指出，太平山19日早上8時低溫攝氏零下1.1度。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理林志雄表示，今天清晨，遊樂區迎風面例如太平山莊附近仍有霧淞，地面結霜；清晨開園後至上午8時，約有300名遊客入園欣賞雪白美景。

太平山國家森林遊樂區昨(18日) 清晨氣溫已下探攝氏零下，但因水氣不足未如預期下雪，主要以結霜及霧淞為主，雖然沒下雪，不過霧淞美景搭配一早的晴天，也令許多民眾讚嘆。

中央氣象局觀測指出，太平山翠峰湖18日早上8時10分低溫攝氏零下4度。

有遊客戴上帽子穿著厚重外套和雨衣，一早就抵達太平山，這名遊客說，連雪鏈都準備好了，期待能親眼看到下雪美景。

中央社18日引述園區表示，基於旅遊安全，提醒要上山的民眾，行前務必查詢機動管制措施及做好保暖的準備，此外，園區不分平假日，實施動態總量車輛管制，維持區內車輛數上限1000輛，至於園區內的蹦蹦車，則正常發車。

武陵農場銀白世界

充滿歐洲風情

台中市和平區武陵農場19日清晨出現攝氏零下1.5度的低溫，望溪亭結了一層白霜，經太陽照射，出現雲霧氤氳宛若仙境的感受。（武陵農場提供）中央社

台中市和平區武陵農場今天(19日) 清晨出現攝氏零下1.5度的低溫，農場南谷地面結霜，銀白色世界充滿歐洲風情，結凍的山茶花像是撒上糖霜，美麗又夢幻。

寒流來襲，武陵農場副場長胡發韜今天表示，清晨6時20分，氣象局觀測到武陵農場氣溫零下1.5度，南谷地面以及農場內的望溪亭都結了一層白霜，而望溪亭的白霜經太陽照射，出現仙氣裊繞、雲霧氤氳的仙境感受。

胡發韜指出，粉紅色的山茶花結霜後，宛如撒上糖霜一般，山茶花經過冰凍，越凍越美麗。茶園內的茶樹也結上一層白霜，因冬茶都已採收，不受影響，而經過冰凍的茶葉，來年採收後別有一番風味。

他說，低溫讓武陵農場多處出現結霜景像，放眼望去一片銀白色世界，彷彿讓人置身仙境的錯覺，充滿濃濃歐洲雪白世界的氛圍，不少住宿早起的遊客一見，直呼「農場冬季限定美景」，驚喜連連。

昨天(18日)寒流發威，全台急凍，武陵農場附近台7甲45公里的思源埡口，清晨出現接近攝氏零度的低溫，路邊出現霧淞，山陵被染成一片雪白，宛如雪景相當浪漫。

武陵農場副場長胡發韜18日指出，台7甲45公里的思源埡口出現霧淞，放眼望去，周邊山上樹上處結滿薄薄的一層層潔白霧淞，呈現雪白世界。

胡發韜表示，霧淞又稱樹掛或霧凍，是霧中的水粒子在樹枝上凝結、結霜積聚而成，類似下雪後的景觀，非常美麗。霧淞融解時，地面容易濕滑，開車要小心慢行（下圖) ，甚至極少部分地方，可能有一些結冰的路段，要特別注意。

昨凌晨合歡山短暫下雪，胡發韜說，武陵農場週六(17日) 有水氣，可惜溫度不夠低，週日溫度夠低，可惜水氣不夠，要下雪的機率應該不高。

台灣太平山今清晨仍有霧淞、氣溫上升將消融 武陵農場山茶花也結霜

寒流發威，武陵農場附近台7甲45公里的思源埡口，18日清晨出現接近攝氏零度的低溫，路邊出現霧淞(上圖) ，山陵被染成一片雪白，宛若北國的童話世界（下圖)（武陵農場提供），不過遊客開車上山要小心慢行。中央社