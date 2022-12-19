【12/19台灣本土+10,317／死亡+23】增1例BF.7變異株　個案自中國返台

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增 10,365 例COVID-19確定病例，分別為10,317例本土個案及48例境外移入；另確診個案中新增23例死亡。在病毒基因定序方面，本土和境外移入變異株仍以BA.5為主，另增1例BF.7為中國返台的台籍人士，該變異株也是北京地區的主流病毒。



指揮中心表示，今日新增之10,317例本土病例，為4,854例男性、5,447例女性，16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(1,949例)，臺中市(1,356例)，桃園市(1,290例)，高雄市(1,123例)，臺北市(1,085例)，臺南市(749例)。



指揮中心指出，今日新增23例本土病例死亡個案，為10例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年６月１日至12月15日，死亡日期介於6月1日至12月16日。





指揮中心說明，今日新增48例境外移入個案中，為19例男性、29例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自中國(3例)、菲律賓、越南及新加坡(各1例)，另81例感染國家調查中。入境日期介於今年11月19日至12月17日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,588,414例確診，分別為38,897例境外移入、8,549,463例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,913例COVID-19死亡病例，其中14,896例本土，另17例為境外移入。

新增74例Omicron亞型變異株確定病例，分別為50例本土個案及24例境外移入

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增74例Omicron亞型變異株確定病例，分別為50例本土個案(42例BA.5、4例BA.2.75、1例XBB、2例BQ.1、1例BF.7)及24例境外移入(9例BA.5、7例BA.2.75、4例BQ.1、2例XBB、1例BA.2、1例BF.7)。

截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為21例、BF.7為6例、BQ.1為21例、BA.5為1,268例、BA.4為104例、BA.2.75為99例、BA.2為1,029例；另累計本土確定病例XBB為3例、BF.7為2例、BQ.1為7例、BA.5為1,474例、BA.4為5例、BA.2.75為11例、BA.2為2,534例。



指揮中心指出，新增42例BA.5本土個案，占上週所有已定序之50例約84%，為24名男性、18名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部32例、中部4例、南部5例、東部1例，確診日介於今年11月3日至12月9日。



指揮中心表示，針對國內境外移入之24例BA.5、BA.2.75、 BQ.1、XBB、BF.7及 BA.2個案，為19例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，入境日介於今年11月28日至12月10日。

9例BA.5個案分別自日本(5例)，泰國(2例)，中國及美國(各1例)移入

7例BA2.75個案分別自越南(4例)，日本、印尼及紐西蘭(各1例)移入

4例BQ.1個案分別自德國(2例)，土耳其及義大利(各1例)移入

2例XBB個案分別自日本及紐西蘭(各1例)移入

1例BF.7個案自中國移入

1例BA.2個案自菲律賓移入

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。