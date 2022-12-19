驚傳日本藝人麻衣離婚官司開打！王泉仁：我只是上班族 贍養費每月給6萬

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）日籍藝人佐藤麻衣2014年閃婚台塑集團長孫王泉仁，據「壹蘋新聞網」報導，麻衣友人透露，她正在與王泉仁打跨國離婚官司。

綜合媒體報導，2014年佐藤麻衣和王泉仁閃婚後，幸福的婚姻生活僅維持3年後便婚變頻傳，麻衣2017年更獨自帶著兒子回到日本東京定居，過著相當低調的生活。

但今年起麻衣卻一改常態，積極經營推特、IG等社群平台，IG簡介也寫著「A new beginning still a secret… （一段嶄新的開始，目前還是秘密）」，疑似在宣告獨立自主的新生活，並為復出暖身。

麻衣昨天在IG上發文：收到台灣朋友送的喉糖，「真的是對我來說是個懷念的味道」，一吃到就會回想起這時期在台灣一直下雨濕濕冷冷的，台灣房子裡又沒有暖氣。她說冬天的攝影棚像冷得像冷凍庫一樣，待上一整天，身體凍僵，喝喝薑茶吃喉糖，錄完影大家一起去吃火鍋，是美好的回憶。

最後，她預告將來會慢慢po更多東西，請多多支持。

（翻攝自IG mai_sato_1113）

媒體引述麻衣友人說法，她正在與王泉仁打跨國離婚官司，11月才在東京開過庭，麻衣和律師都有出席，王泉仁則由委任律師出席，並主張自己只是一般上班族，年收入約1989萬日幣（約450萬台幣），因此贍養費每月只能給26萬日幣（近6萬台幣），麻衣則希望能儘快離婚，恢復自由身，這樣才能重回職場。

麻衣友人透露，麻衣在日本一個人打理自己的大小事，她現在對於金錢已看很淡，日子過得簡樸。

據了解，王泉仁已一年沒給麻衣生活費，因此生活上的一些費用都是公公王文洋在支付。