【有創意!】台灣新竹市長當選人高虹安首波小內閣名單　副市長為高檢署檢察官蔡麗清

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新竹市長當選人高虹安今天（19日) 公布首波小內閣名單，包括高等檢察署檢察官蔡麗清擔任副市長，以及秘書長張治祥及教育處長、地政處長及民政處長等職務人選。

高虹安上午舉辦第一波市政團隊名單發布記者會，她表示，團隊成員有熟悉在地新竹市政的人選，也有從其他直轄市挖角而來的優秀事務官，但最大的共同點就是都具優異的專業能力、熟稔公共事務及政府行政經驗，在幹練老將跟心血的共同合作下，將可為市府團隊帶來一番新氣象。

高虹安介紹，將擔任副市長的蔡麗清是現任高等檢察署檢察官，她將借重蔡麗清在法治方面的長才和公務體系經驗，為新竹市政帶來不一樣的城市治理哲學和創新思維。

蔡麗清透過回應稿表示，今天因公務緣故無法到場，她過去工作長年專注在檢察官體系中，工作內容是嘗試找出不合理的地方，未來會繼續貢獻所學，確保市政建設與城市發展能在正確的道路上前進。

張治祥致詞說，她曾任3個機關首長，對內外的整合與協調能力有信心，例如在台中市政府服務時，處理過黎明幼兒園的抗爭事件，在台北市政府服務時也完成社子島開發案，未來她會盡其所能帶領團隊，提升行政效率。

將任教育處長的童鳳嬌為現任新竹縣中正國中校長，她致詞說，她出生新竹縣，是新竹女中校友，國立政治大學學校行政碩士、國立清華大學教學博士，曾在國中、高中擔任英文、國文老師，擔任校長18年，教育年資35年。

地政處長將由台中市政府地政局專門委員何憲棋擔任。他說，感謝高虹安接納各方人才，當初和高虹安面談時，認為她是年輕有活力，且有想法的科技人，未來希望能透過資通訊服務來讓民眾查詢地政相關資訊，提供更便民服務。

將任民政處長的嚴翊琦說，民政處業務涵蓋範圍廣，過去他擔任過前新竹市長許明財的隨行秘書，過程中學習到從不同角度看見市民需要，未來他會帶領團隊按照高虹安的施政方針，做出最好成果。

媒體詢問高虹安，這次副市長名單為法治人員，是否是因為要優先查前朝弊案，或是有個人官司的相關考量。

高虹安回應，副市長人選她徵詢過學者、市府公務人員，許多外傳的潛在人選也都思考過，雖大眾對於新竹市的公共工程有疑慮，但她並不會以弊案方式去看待，「不見得一定是弊案，但一定有缺失」，希望未來能借重專業，創造更好的制度。她強調，起用法治人才，與私人官司無關 (記者會影片如下)。

至於高虹安本身所涉助理費案，外傳她疑有關鍵內帳私人電腦主機被廠商送修，而未被檢調查扣，高虹安今天說，那是一台會議用的電子白板，因立委任期將結束而請廠商收走，未來到新竹市政府繼續使用。

新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，檢調16日將高虹安改列偵字案被告，諭令新台幣60萬元交保。但外傳疑有關鍵內帳的高虹安私人電腦被廠商送修，檢調來不及查扣。

高虹安今接受媒體聯訪表示，這是沒有根據的謠言，那台器材是由她個人提供、作為會議使用的電子白板，且沒有維修的問題，單純只是她的立委任職將結束，因為電子白板很大台，所以先請廠商協助收走，後續將運到新竹市政府繼續使用。

媒體問高虹安會否擔心官司的後續發展，而無法順利就職。高虹安回應，她尊重檢調與司法相關程序，目前都以25日就職、派任局處首長的目標前進。

媒體問，近日面對司法，又同時要徵詢局處首長，是否感到心力交瘁？

高虹安說，選完後責任更重，除了新竹市政府未來的內閣團隊、人事布局要盡快找到好人選，也要為市政交接努力，同時又要面對司法，近期確實沒有比選舉時輕鬆。

高虹安表示，關於市府團隊，她當選後努力徵詢，每個職務都徵詢了很多人選，從眾多人才中選出優秀的人，她有責任完成新竹市民的託付，就職後會儘快努力完成選舉時的承諾。

高虹安說，新竹市立棒球場7月起就讓許多民眾質疑，為何那麼高額的預算卻有那麼多缺失，她上任後將針對公共工程的招標、勘查與驗收等問題，讓真相水落石出，但不能在調查尚未有結果之前就視為弊案，應先檢討缺失，「若是真的有弊案情形，交由司法認證。」

【有創意!】台灣新竹市長當選人高虹安公布首波小內閣名單 副市長為高檢署檢察官蔡麗清