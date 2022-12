夏威夷航空遇嚴重亂流　乘客飛起撞凹天花板　至少36傷

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)周日(18日)上午夏威夷航空(Hawaiian Airlines)一架從鳳凰城飛往檀香山的班機驚傳遭遇「嚴重亂流」,造成至少36人受傷,其中20人更被緊急送往醫院治療,包含一名14的月大的小孩。

美聯社和CNN報導,該班飛機載有278名乘客和10名機組員,從亞利桑那州的鳳凰城起飛,目的地為夏威夷檀香山,在降落前30分鐘遭遇遇嚴重亂流,美國聯邦航空局表示正在調查這起事件責任歸屬。

根據檀香山緊急醫療服務中心(Honolulu Emergency Medical Services)發布聲明表示,有36名乘客受到輕重傷,包含頭暈噁心、頭部重傷,多起撕裂傷、瘀傷以及昏迷等,20人送往醫院治療,包含一名14個月大的小孩和三名機組員,共有11名傷者情況較為嚴重,但很幸運地沒有任何人死亡。

乘客Kaylee Reyes告訴夏威夷今日新聞 (Hawaii News Now)的記者,當遇到亂流時,他的母親剛剛坐下,還來不及繫上安全帶,結果「她整個人往上飛,撞到天花板」。

夏威夷航空的營運總監Jon Snook表示,航空公司和飛行員均相當熟悉當地的天氣狀況,事發前也沒有收到任何氣候異常的通知。目前首要工作為處理乘客和機組員後續權益問題。

#BREAKING: At least 36 people were injured, including 11 seriously, Sunday after a Hawaiian Airlines flight from Phoenix to Honolulu hit severe turbulence about 30 minutes before landing. MORE: https://t.co/fzQdz7rJgD #HNN pic.twitter.com/JbVFEG16ox