夏威夷航空遇嚴重亂流　乘客飛起撞凹天花板　至少36傷

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）周日（18日）上午夏威夷航空（Hawaiian Airlines）一架從鳳凰城飛往檀香山的班機驚傳遭遇「嚴重亂流」，造成至少36人受傷，其中20人更被緊急送往醫院治療，包含一名14的月大的小孩。

美聯社和CNN報導，該班飛機載有278名乘客和10名機組員，從亞利桑那州的鳳凰城起飛，目的地為夏威夷檀香山，在降落前30分鐘遭遇遇嚴重亂流，美國聯邦航空局表示正在調查這起事件責任歸屬。

根據檀香山緊急醫療服務中心（Honolulu Emergency Medical Services）發布聲明表示，有36名乘客受到輕重傷，包含頭暈噁心、頭部重傷，多起撕裂傷、瘀傷以及昏迷等，20人送往醫院治療，包含一名14個月大的小孩和三名機組員，共有11名傷者情況較為嚴重，但很幸運地沒有任何人死亡。

乘客Kaylee Reyes告訴夏威夷今日新聞 (Hawaii News Now)的記者，當遇到亂流時，他的母親剛剛坐下，還來不及繫上安全帶，結果「她整個人往上飛，撞到天花板」。

夏威夷航空的營運總監Jon Snook表示，航空公司和飛行員均相當熟悉當地的天氣狀況，事發前也沒有收到任何氣候異常的通知。目前首要工作為處理乘客和機組員後續權益問題。