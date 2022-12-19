【高虹安案外案? 】雨衣男闖北檢懸掛台灣民進黨旗　涉案人主動到案獲請回

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費案，傳出16日高虹安交保後，有人在北檢升起民進黨旗，涉案男子田山盛國昨（18日) 主動到案。

北檢今天(19日) 表示，經檢察官訊問後，初步釐清犯案經過及動機，依無故侵入建築物罪，諭知請回。

台北地檢署表示，台北地檢署於16日下午遭不明人士闖入，並在頂樓懸掛旗幟一案，於當日即調閱相關監視錄影畫面，清查可疑犯嫌，並請警方協助調查、蒐證，已掌握無故侵入建築物的特定對象身分。

北檢表示，昨天下午，涉案人田山盛國主動赴北市警局到案，案經檢察官複訊完畢後，已釐清犯案經過及動機，而諭知請回。

北檢指出，檢察官代表國家追訴犯罪，依據法律客觀獨立辦案，不受外力介入或干擾，再次籲請各界給予檢察官純淨的辦案空間(全文刊下方)，並呼籲民眾不應以不理性的行為表達個人訴求，如涉有不法，均將依法究責。

全案緣於有不明人士16日在北檢頂樓升上一面民進黨黨旗，因北檢正在諭知高虹安交保，遭外界認為掛旗行為與北檢偵辦高虹安案有關，北檢緊急派員查看，隨即將民進黨黨旗拆下清除。

有媒體報導稱，北檢調閱監視器，鎖定一名穿著類似有反光條雨衣的男子。

北檢之前曾說明，檢方偵辦高虹安案均依既定步驟進行調查、蒐證，未受任何外力介入或干擾，也與當事人的政黨無關。

中央社報導，涉案人田山盛國之前曾因國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，他因不滿而恐嚇NCC委員，甚至扯下NCC旗幟並噴漆。

台北地檢署偵辦民眾黨新任新竹市長、立委高虹安詐領助理費案，15日漏夜偵辦，高虹安16日上午5時10分由檢察官諭知以新台幣60萬元交保候傳。下午北檢竟遭不明人士侵入，於頂樓懸掛國旗處上方，再加掛一面民進黨旗。

民主進步黨發言人林靜儀晚間表示，民進黨對於任何司法調查案件，一向秉持尊重司法調查權，勿枉勿縱。對於有不明人士疑似於北檢懸掛黨旗，意圖汙衊民進黨與司法檢調機關，民進黨呼籲警方儘速偵辦，查明真相，勿讓有心人士操作訊息誤導視聽，並對這樣的行為予以譴責。

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北檢16日發布新聞稿回應, 全文如下:

有關媒體報導「高虹安才交保！臺北地檢署竟升起民進黨旗」 一事，本署回應如下：

本署偵辦高姓被告等人涉嫌浮報助理費案件，均係依既 定步驟進行調查、蒐證，未受任何外力介入或干擾，亦與當事人之政黨無關，今日民眾擅自進到本署頂樓懸掛旗幟之行為，實不可取，呼籲外界理性看待本案，留給檢察官純淨的辦案空間；至上開民眾是否涉有法律責任，本署定將一併查處，並依相關規定辦理。

資料來源: 官方網站