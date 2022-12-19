【梅西完美謝幕】法國追平仍飲恨　阿根廷奪下第3次世界盃冠軍

（台灣英文新聞／體育組 綜合整理報導）卡達世界盃足球賽上演史上最精采的冠軍戰，法國2度追平，但最後仍由梅西率領阿根廷奪冠，如願在世界盃的最後一舞實現捧起大力金盃的夢想，令眾多球迷感到興奮不已，直呼這是最佳告別禮物。

卡達世界盃足球賽冠軍戰由衛冕軍法國對上「藍白軍團」阿根廷，上半場阿根廷先取得2球的領先，法國苦無射門機會，然而就在第80分鐘時法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）主罰12碼球，法國隊終於進球。

當觀眾以為即將結束比賽時，姆巴佩竟又在97秒後凌空抽射破門，法國奇蹟般追平，雙方以2比2平手結束正規賽、進入延長賽，所有球迷因這突如其來的驚喜而陷入瘋狂。

法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）以個人本屆8顆進球得到「金靴獎」。（圖／美聯社）

延長賽第108分鐘禁區前一陣混亂，梅西門前補進一腳為阿根廷取得3比2領先，但阿根廷第118分鐘因手球，姆巴佩再度主罰12碼罰球，法國扳成3比3平手。

雙方隨後進入PK大戰，姆巴佩再進一球，但阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martinez）再次展現超能力，猜中並擋下第2球，法國隊第3球踢偏，成為最後勝負的關鍵。

梅西（Lionel Messi）在正規賽罰12碼球為阿根廷取得領先，於延長賽再進一球，而且由他領軍的阿根廷4名球員在PK戰都未失手，阿根廷最終在PK大戰以4比2收下勝利，睽違36年奪得隊史第3冠。

梅西賽後榮獲象徵本屆世足賽最佳球員的「金球獎」，法國前鋒姆巴佩以個人本屆8顆進球得到「金靴獎」。

今年也是35歲的阿根廷球星梅西（Lionel Messi）第5度叩關世界盃，他成功率領「藍白軍團」擊敗法國，為個人最後一次世足之旅完美作結。（圖／美聯社）

阿根廷首次於世界盃登頂是在1978年，最近一次則是由阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Armando Maradona）於1986年率隊奪冠。

今年也是35歲的阿根廷球星梅西（Lionel Messi）第5度叩關世界盃，在卡達世足賽最後一舞。他成功率領「藍白軍團」擊敗法國，為個人最後一次世足之旅完美作結。

35歲的梅西（Lionel Messi）於冠軍戰獲勝後告訴阿根廷電視台：「我想繼續以世界冠軍的身分多出賽幾次。」但梅西也承認，自己的職業生涯幾乎走到盡頭了，「我的職業生涯就快要結束了，這是我最後幾年踢球」。

在新加坡體育城看冠軍戰的民眾夏其拉（Nur Shakirrah）為梅西歡呼，稱讚他是「真正的領袖，在乎自己的球隊」。梅西能在世界盃最後一舞率隊奪冠，「對他來說是最好的告別禮物」，這是他應得的。

另一名梅西球迷、來自馬來西亞的賴俊延受訪表示，梅西踢球很無私，不在乎自己得分多寡，他會助攻、也會看情況來得分。阿根廷是講究團體精神的國家隊，梅西影響了隊上每個人。

（左起）法國年僅20歲的卡文加（Eduardo Camavinga）與梅西在球場上較勁。（圖／美聯社）