〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者

泰山(1218)經營權之爭就是一場「宮鬥」大戲，目前越演越烈且持續上演中，而且還牽扯出金控龍頭的國泰蔡家，金管會更表示會介入了解。只能說這場大戲還有得演，結果不論是泰山公司派或龍邦公司(2514)，兩者誰贏誰輸？最後最大受害者，應該是泰山及龍邦兩家公司的6萬多名股東。
泰山企業上周發布重訊，表示收到智慧財產及商業法院商業庭通知，指聲請人請求禁止相對人執行民國111年12月2日第22屆第8次董事會通過之討論事項第二案，即「擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司之股份」之行為。意即，此案已進入司法訴訟程序，泰山公司派及龍邦兩家公司的經營權之爭，已經藉由出售全家股權案率先開打了。
泰山企業12月5日晚間7點召開的不到2分鐘重訊記者會，不僅讓市場感到震撼！就連市場派大股東龍邦董事長、泰山董事劉偉龍感到傻眼、甚至氣得跳腳。
泰山會爆發這場經營權之爭，說穿了就是泰山公司派的家族內訌所引發，龍邦如今持有股權能夠威脅到泰山公司派，就是泰山總裁詹仁道在11月將手頭上持股全數賣出給龍邦，否則龍邦絕對無法持有泰山如此多的股權來「逼宮」。
很多人認為，面對市場派來勢洶洶，泰山公司派不惜「玉石俱焚」，讓持股泰山近5成的龍邦就算能夠真正入主，也無法享受業外獲利。泰山12月5日鉅額轉帳出售全家持股後，買方究竟為誰遲遲不透露，讓外界懷疑泰山公司派是找好信得過的地方有力人士或金主，將全家這個金雞母先給轉移出去，畢竟肥水不落外人田，似乎龍邦公司也認為這就是公司派出售全家的意圖。
所以，真正買主未曝光之前，龍邦公司就窮追猛打，要求公司派說清楚講明白，如果泰山公司派的確將全家股權讓給自家相關人手裡，那一切問題就好解決。只是，結果出爐買家竟是國泰蔡家，這下不僅讓市場一片嘩然，龍邦更是再度傻眼！市場反應，龍邦這下可能是真正踢到鐵板了。
泰山為何要賣全家這個金雞母？由於背後買家是國泰蔡家，況且蔡家已透過律師表示不認識買方，未來不可能再賣回給泰山了。那泰山公司派有什麼好處呢？市場人士指出，這應該是公司派最後的「孤注一擲」，希望龍邦能「知難而退」，也許公司派還能保有這71年老字號食品公司的一線機會。
根據龍邦公司日前發布的重訊顯示，截至12月5日為止，母公司持有泰山公司股票17萬7,810張，持股金額為44億1,212萬餘元；子公司保勝投資有泰山股票5萬6,779張，持股金額為15億6,759萬餘元。總計龍邦公司目前總共持有泰山股份計23萬4,589張，持股成本達59億7971萬元，占比為46.92%。
龍邦公司目前雖然已提出訴訟，希望藉由司法力量來力挽狂瀾保住一線生機，但不管有無機會挽回，龍邦目前還得面對諸多難題待解決。
首先，泰山出售手上大部份股權給國泰蔡家的萬寶開發，消息傳出後，泰山股價出現大跌，由出售全家股權的12月5日當天，股價從最高價的每股46.9元，截至上周五(16日)收盤價36.5元，股價已跌掉超過10元，跌幅達到22.17%，而且股價走勢目前仍呈現下跌趨勢。
龍邦公司持有的23萬4,589張股票中設質比重高達74.51%，意即，多達17 萬4,802張股票有向銀行設質借款，也就是說，龍邦介入泰山經營權之戰，總計投入的近60億元資金，有不少從銀行借來的，如今股價持續下跌，若股價無法適時止跌，可能會面臨銀行追繳保證金，若無法適時補足，還可能遭到斷頭賣出命運。也許這是泰山公司派最希望看到的結果。
再者，龍邦公司12月5日發布的公告，其中龍邦母公司買進1萬9,948張泰山股票，係以平均每股42.89元購入，而子公司保勝投資買入的7,780張股票，平均買入成本為44.99元，以目前泰山股價僅剩36.5元來看，買入價格似乎也偏高，股東對買進時機及價格的合理性是否會產生質疑？有待公司派解釋。
其實，龍邦公司目前持有泰山23萬4,589張，總持股成本為59億7,971萬餘元來計算，每股持有平均成本為25.49元，以泰山目前股價36.5元來看，仍有不錯獲利，若扣除近期高價買進部份，潛在獲利可能更為豐碩。若是泰山出售全家成定局，投入高達近60億元資本，拿下一家本業獲利不佳的食品公司，是否值得？未來如何善了？如何面對股東質疑？相信夠龍邦公司忙了！
這場經營權大戰仍熱鬧上演，結果如何尚不得而知？但泰山及龍邦可能都不是嬴家，國泰蔡家可能是從中撿到便宜成為最後的嬴家！不過，泰山近5.2萬名股東及龍邦近1.5萬名股東，都是這場經營權之戰的輸家。