〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者

泰山(1218)經營權之爭就是一場「宮鬥」大戲， 目前越演越烈且持續上演中，而且還牽扯出金控龍頭的國泰蔡家， 金管會更表示會介入了解。只能說這場大戲還有得演， 結果不論是泰山公司派或龍邦公司(2514)，兩者誰贏誰輸？ 最後最大受害者，應該是泰山及龍邦兩家公司的6萬多名股東。

泰山企業上周發布重訊，表示收到智慧財產及商業法院商業庭通知， 指聲請人請求禁止相對人執行民國111年12月2日第22屆第8 次董事會通過之討論事項第二案，即「 擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司之股份」之行為。意即， 此案已進入司法訴訟程序， 泰山公司派及龍邦兩家公司的經營權之爭， 已經藉由出售全家股權案率先開打了。

泰山企業12月5日晚間7點召開的不到2分鐘重訊記者會， 不僅讓市場感到震撼！就連市場派大股東龍邦董事長、 泰山董事劉偉龍感到傻眼、甚至氣得跳腳。

泰山會爆發這場經營權之爭， 說穿了就是泰山公司派的家族內訌所引發， 龍邦如今持有股權能夠威脅到泰山公司派，就是泰山總裁詹仁道在1 1月將手頭上持股全數賣出給龍邦， 否則龍邦絕對無法持有泰山如此多的股權來「逼宮」。

很多人認為，面對市場派來勢洶洶，泰山公司派不惜「玉石俱焚」， 讓持股泰山近5成的龍邦就算能夠真正入主，也無法享受業外獲利。 泰山12月5日鉅額轉帳出售全家持股後， 買方究竟為誰遲遲不透露， 讓外界懷疑泰山公司派是找好信得過的地方有力人士或金主， 將全家這個金雞母先給轉移出去，畢竟肥水不落外人田， 似乎龍邦公司也認為這就是公司派出售全家的意圖。

所以，真正買主未曝光之前，龍邦公司就窮追猛打， 要求公司派說清楚講明白， 如果泰山公司派的確將全家股權讓給自家相關人手裡， 那一切問題就好解決。只是，結果出爐買家竟是國泰蔡家， 這下不僅讓市場一片嘩然，龍邦更是再度傻眼！市場反應， 龍邦這下可能是真正踢到鐵板了。

泰山為何要賣全家這個金雞母？由於背後買家是國泰蔡家， 況且蔡家已透過律師表示不認識買方，未來不可能再賣回給泰山了。 那泰山公司派有什麼好處呢？市場人士指出， 這應該是公司派最後的「孤注一擲」，希望龍邦能「知難而退」， 也許公司派還能保有這71年老字號食品公司的一線機會。

根據龍邦公司日前發布的重訊顯示，截至12月5日為止， 母公司持有泰山公司股票17萬7,810張，持股金額為44億 1,212萬餘元；子公司保勝投資有泰山股票5萬6,779張， 持股金額為15億6,759萬餘元。 總計龍邦公司目前總共持有泰山股份計23萬4,589張， 持股成本達59億7971萬元，占比為46.92%。

龍邦公司目前雖然已提出訴訟， 希望藉由司法力量來力挽狂瀾保住一線生機， 但不管有無機會挽回，龍邦目前還得面對諸多難題待解決。

首先，泰山出售手上大部份股權給國泰蔡家的萬寶開發， 消息傳出後，泰山股價出現大跌，由出售全家股權的12月5日當天 ，股價從最高價的每股46.9元，截至上周五(16日)收盤價3 6.5元，股價已跌掉超過10元，跌幅達到22.17%， 而且股價走勢目前仍呈現下跌趨勢。

龍邦公司持有的23萬4,589張股票中設質比重高達74. 51%，意即，多達17 萬4,802張股票有向銀行設質借款， 也就是說，龍邦介入泰山經營權之戰，總計投入的近60億元資金， 有不少從銀行借來的，如今股價持續下跌，若股價無法適時止跌， 可能會面臨銀行追繳保證金，若無法適時補足， 還可能遭到斷頭賣出命運。也許這是泰山公司派最希望看到的結果。

再者，龍邦公司12月5日發布的公告，其中龍邦母公司買進1萬9 ,948張泰山股票，係以平均每股42.89元購入， 而子公司保勝投資買入的7,780張股票，平均買入成本為44. 99元，以目前泰山股價僅剩36.5元來看， 買入價格似乎也偏高，股東對買進時機及價格的合理性是否會產生質疑？ 有待公司派解釋。

其實，龍邦公司目前持有泰山23萬4,589張，總持股成本為5 9億7,971萬餘元來計算，每股持有平均成本為25.49元， 以泰山目前股價36.5元來看，仍有不錯獲利， 若扣除近期高價買進部份，潛在獲利可能更為豐碩。 若是泰山出售全家成定局，投入高達近60億元資本， 拿下一家本業獲利不佳的食品公司，是否值得？未來如何善了？ 如何面對股東質疑？相信夠龍邦公司忙了！

這場經營權大戰仍熱鬧上演，結果如何尚不得而知？ 但泰山及龍邦可能都不是嬴家， 國泰蔡家可能是從中撿到便宜成為最後的嬴家！不過，泰山近5.2 萬名股東及龍邦近1.5萬名股東，都是這場經營權之戰的輸家。