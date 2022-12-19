〈時評〉台灣該直球對決　三振抖音們了！

許多離中國十萬八千里的歐美國家， 都已嗅出來自中資通訊軟硬體那股令人無法安然放心的氣息； 對這些國家來說，類如抖音（TikTok） 扮演中國共產黨大外宣工具之角色， 並兼具蒐集大量高度敏感數據及使用者個人資料回傳中國的功能， 已非是或否、有或沒有的問題，而是到該如何切割防範的層次！

加拿大警方二0二一年十月一筆防竊聽無線電濾波系統合約， 因得標廠商背後具中資身分，總理杜魯道已承諾追蹤此事， 以確保是項防竊聽系統不會遭中國竊聽，夠諷刺吧？

今年十月初，美國以國安疑慮為由， 禁止製造十四奈米或更先進晶片之設備出口至中國； 荷蘭冒著該國最大晶片設備廠艾斯摩爾（ASML） 的可能嚴重受創，也打算跟隨美國管制晶片輸中的腳步！

十二月十三日，美國國會兩黨多位議員，共同推出一項計劃， 擬全面禁止抖音在美國營運的立法；隔天， 參議院口頭表決一致通過「 禁止聯邦雇員在政府設備上使用抖音短語音分享軟體」。截至目前， 全美已至少十州已「 禁止州行政部門機構在政府的任何裝置上使用抖音」， 對中國的滲透，建起防火牆。

反觀站在面對中國排山倒海滲透最前線的台灣， 雖然在使用中國製晶片的（公共場所與私人空間）監視器， 已一再傳出監視器畫面「被上網」之情事，可台灣的各部會， 似乎還在各吹各調──

行政院和國安會都還在「持續蒐集資料並參考國外做法（ 擺明最多就是做到後知後覺、蕭規曹隨？）」；陸委會則表示「 抖音在台不得設立營業據點（沒說要禁止設備及使用？）」； 教育部表示「各級學校已禁止使用中國相關硬體設施， 軟體部分由於涉及學術使用需求，校園是否禁止使用抖音、 小紅帽等，會『再斟酌考量』」，拒絕嚴格把關的教育部， 然後又把責任外推給「希望各大學能夠加強資安防護」，問題是： 有誰知道， 教育部對不能夠加強資安防護或根本不把資安防護當回事的大學， 除了道德勸說，又有何對策指教？教育部對敵我意識之貧乏， 不讓人既傻眼又擔心嗎？

或謂：全面封殺禁止抖音們之使用，有違通訊自由、言論自由， 不可不慎；言必稱自由，說得好像很有道理。殊不知，《自由之家》 評分只有9分、不知自由為何物的中國，正利用民主國家的自由， 遂行其滲透、破壞民主自由的陽謀！

簡單的邏輯告訴我們：資安即國安！自由， 可以無限上綱到動搖國本都沒關係嗎？講白一點，國之不存， 自由又將焉附？

需知，現代戰爭，打的是武器戰，更是打的心理戰；武器再精良， 沒有戰鬥意志，臨陣丟盔棄甲，跟坐擁一堆破銅爛鐵又有何異？ 而抖音們藉大外宣、假訊息，彈指之間，正是在打一場花費不多、 沒有煙硝，卻能摧毀對方心理防線的無形戰爭。

需知，《自由之家》評分94分的台灣，如果落入得9分的中國之魔 掌，屆時，台灣的自由度得分，絕對不會比9分還多！ 今天嚷嚷通訊自由、言論自由的，到時候只剩舉一張「A4白紙」 的自由！

綜上所述，事關台灣國安的中國抖音們， 有權當局還能不積極主動處置、做個了斷，還只想消極被動、 拖泥帶水應對嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）