倒數！世足冠軍賽今晚登場！法國隊掛病號爭大力神杯　阿根廷梅西最後一戰拚了

(台灣英文新聞/體育組 綜合報導)「2022卡達世足」於11月20日開踢，最後一場眾所矚目的世足冠軍賽今（18）晚登場，法國Mbappe 對上阿根廷Messi，帶動台灣運彩買氣盛況簡直像提前過年。

35歲阿根廷隊長Messi今年將是最後一戰，對上尋求衛冕的23歲法國王牌前鋒姆巴佩，在法甲聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG）是隊友，兩人在本屆各踢進5球，同為金靴獎候選人，到底誰最後能領軍抱走大力神杯引發全球關注。

賽前法國隊傳出球員缺席練球，包含柯納特（Ibrahima Konate）、瓦拉內（Raphael Varane）和柯曼（Kingsley Coman），都因出現類似流感症狀缺席球隊訓練，引起外界關心；另外，法國足協大手筆包機邀請前國家隊名將到卡達，沒想到傳奇球星席丹卻拒絕邀請。

外媒分析，席丹原是法國下一任國家隊總教練的熱門人選，但法國隊本屆世界盃表現亮眼，現任總教練德尚（Didier Deschamps）或許能續任。

兩隊堅強的實力實在讓球迷為難，台彩最新賠率也出爐，不讓分賠率2.40、和局2.85、阿根廷2.25；上半場最高賠率400，彩券行表示，這一場比賽，法國最多人看好，甚至預測今日門市業績單日銷售額可以衝破500萬。

業者透露，昨日季軍賽由克羅埃西亞對上首支闖進4強的摩洛哥，彩券行湧入大量民眾搶買運彩，現場排隊人潮破百人有提前過年的錯覺，是第一次看到這種景象。

世足冠軍賽將於晚間11點開始。