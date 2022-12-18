台北六福萬怡x高雄萬豪合推城市度假雙城遊

歲末之際正是城市旅遊好時機，慶祝聖誕佳節、新年倒數閃耀台北、高雄城市夜景。萬豪國際集團旗下的台北六福萬怡酒店及高雄萬豪酒店攜手推出「雙城萬匯」三天兩夜住房專案，自2022年12月17日至12月23日限量快閃優惠，原價28,860元的住房專案，最低折扣27折，只要7,999元起，即可於2022年12月17日至2023年2月28日期間，平日入住台北六福萬怡卓越客房一晚，或是高雄萬豪經典客房一晚，入住當日即贈送另一家飯店雙人平日住宿券，並享翌日自助式早餐兩客，可以分時、分地、自由安排旅遊行程，不需連住任選暢遊，全方位享受北高雙城的國際五星級酒店，提供出遊度假、商務差旅多元選擇。

台北六福萬怡城市散策慢遊

台北六福萬怡酒店位於南港車站上方，與南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站共構，相鄰CITYLINK以及環球購物中心，便利的交通及地理位置大量節省民眾旅程時間，最適合作為台灣自助遊的第一站。感受如藝廊般的飯店空間，還可至周圍南港各登山步道散步，欣賞山色之餘享受都市中的寧靜，或是免費使用房客轉屬自行車租借服務，鐵馬遊歷台北，飽覽水岸綠地風光。

高雄萬豪魅力港都輕旅行

位於高雄最新地標、市中心鬧區、與知名精品百貨共構的高雄萬豪酒店，不僅客房新穎現代、早餐更是直達百匯等級，入住更能免費使用超過千坪、擁有無敵景觀的健身中心以及恆溫 26-28 ℃室內游泳池，且放鬆紓壓、足以煥發身心水療按摩池都是免費使用！無論度假休閒、商務差旅，都能在高雄萬豪酒店獲得國際級的五星體驗。

即日起預訂「雙城萬匯」住房專案，入住北高雙城的國際五星級酒店，享受星級酒店各項服務與愜意雙人早餐，台北六福萬怡酒店及高雄萬豪酒店利用其交通優勢串連起國際五星雙城遊，搭乘四鐵高鐵、台鐵、捷運或客運即可輕鬆暢遊台北、高雄，台北散策漫遊、暢遊魅力港都，一次滿足。