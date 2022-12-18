發掘旅館新秀「全國大專院校旅館行銷企劃大賽」高手雲集

飯店業歷經疫情洗禮，如今迎來解封潮，飯店人才培育已成矚目焦點。深耕飯店市場逾十年，旗下擁有和逸、慕軒、國泰萬怡七家飯店的國泰飯店觀光事業，長期關注旅館人才發展，於日前(14日)舉辦「全國大專院校旅館行銷企劃大賽」總決賽，來自全台旅館科系的大專院校學生們發揮創意，擠進10組強拚勝負，以創意觀點勾勒企業品牌力，激盪出多元奔放的火花。國泰飯店觀光事業總經理莊琬華特別擔任評審，允諾持續推動產學合作，厚植產業人才。

國泰飯店觀光事業培育人才不遺餘力，自2019年起舉辦「全國大專院校旅館行銷企劃大賽」

至今已四個年頭。打破以往飯店業專業技能競賽的型態，參賽選手以創意角度演繹旗下各飯店品牌精神，並以「跨界跨域」元素，創意發想心中所期待的飯店服務體驗，打造不設限的精采飯店旅程。國泰飯店觀光事業總經理暨執行長莊琬華表示，「國泰飯店觀光事業致力於為旅客打造最合意的旅居文化與品牌新體驗，透過舉辦旅館行銷大賽結合產、學資源激發學生的行銷創意，為飯店觀光產業帶來新思維。」

歷經兩個月的徵選，「全國大專院校旅館行銷企劃大賽」共有近50組提案，31組進入初賽，選出前10組進入決賽，最後由國立暨南國際大學觀光休閒與餐飲管理學系TTB TEAM TO BE勝出，以「逸遊為盡；以客為本」的企畫案獲得冠軍，客家文化熱情好客的方式演繹和逸飯店的「時時體貼、處處合意」。

參與學生不僅可一展長才，還有機會加入國泰飯店觀光事業未來領袖儲備幹部計畫，透過多元輪調機會快速地全面性瞭解飯店經營管理、行銷業務、服務等各種細節，提前打造夢想中的飯店職涯路徑。評審之一的臺灣師範大學運動休閒與餐旅管理研究所王國欽教授，也讚許國泰飯店觀光事業對培養人才的重視，企業支持下學生投遞企畫案踴躍，收件規模堪稱第一。王國欽教授也提到，學生們企畫案精彩且具商業價值。教育就是「為學生的就業找一個出口，期許在場的學子用創意與熱情打造自己未來的職場力，透過企業資源增加對飯店產業的瞭解，為他日從事旅館飯店工作而做好準備，一圓夢想。

國泰飯店觀光事業內部創造幸福職場文化，積極投入人才培育獲得肯定，對內重視員工教育訓練，提供暢通的晉升管道，對外與國立高雄科技大學觀光管理系、南應用科大旅館系簽訂產學合作課程 CharMing College (CHM學院)，共同培植飯店專業人才。2022年國泰飯店觀光事業獲獎不斷，台北國泰萬怡酒店、慕軒飯店、和逸民生館於日前獲頒「台北市優良旅館及從業人員獎」，慕軒飯店主廚蔡鎮榮獲「台北市優良旅館及從業人員獎個人組經理人員」。和逸飯店高雄中山館榮獲高雄市觀光局「年度從業優秀人員」獎，和逸飯店台南館以幸福職場文化，獲得「台南市觀光局五心職場認證」。因應解封潮所帶來飯店業復甦景氣，國泰飯店觀光事業2023年將持續強化獵才與育才的規劃，深耕產學合作，厚植產業人才，迎戰疫後旅宿業的蓬勃商機。