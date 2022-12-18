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獲烏克蘭致贈「會爆炸的禮物」 波蘭警察署長受輕傷

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/18 17:23
圖為波蘭警察署長舒姆茲克（Jaroslaw Szymczyk）。（截圖自<a href="https://twitter.com/Poli...

圖為波蘭警察署長舒姆茲克（Jaroslaw Szymczyk）。（截圖自圖為波蘭警察署長舒姆茲克（Jaroslaw Szymczyk）。（截圖自Polish Defence News twitter）

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）波蘭警察署長舒姆茲克（Jaroslaw Szymczyk）在本（12）月11日至12日前往烏克蘭進行工作上的訪問，並獲烏方贈與特殊的「禮物」，未料這個禮物卻在週三時發生爆炸，舒姆茲克在近日接受電台訪問時解釋了整起事件。

舒姆茲克指出，烏方贈與的禮物其實是兩只二手的穿甲榴彈發射器，不過他在拆禮物時發生了爆炸，震波甚至毀損了房間結構，他本人只有受到輕傷。

舒姆茲克受訪時的「證詞」是目前了解整起事件唯一的方式，而BBC雖然有向警察署進行求證，不過截至截稿為止沒有收到任何回音，警察署的主管機關內政部也僅有給出模糊的解釋，表示確實是由烏克蘭資深官員致贈的禮物發生了爆炸。另一方面，送出禮物的烏克蘭方也沒有對事件給予回應。

另一份匿名的資料來源則透露，這兩只榴彈發射器已經被使用過，不過為了能順利跨過邊界回到波蘭，烏克蘭方已經移除了內部的彈藥，且其中一只甚至被改裝成可以播方音樂的喇叭，不過究竟為什麼已經移除彈藥的發射器還能爆炸，仍是個謎。

因為流出的消息太少，整起事件在波蘭引起了惡搞的軒然大波，大量再創作的迷因已經開始在網路上流傳。

波蘭前外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）有些嘲諷的在推特上推文表示，雖然波蘭無法贏得世界盃，感謝舒姆茲克署長，波蘭至少可以贏得達爾文獎。

更新時間 : 2022-12-18 18:25 GMT+08:00

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