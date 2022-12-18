台灣北流耶誕小鎮主題「台式辦桌」　市集品牌亮點一次看！

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）2022北流耶誕小鎮有別以往溫馨歡樂的氛圍，今年特別以「台式辦桌」主題，舉辦盛大的台式耶誕趴，邀大家一起度過台味滿滿的耶誕節！

為了營造濃濃耶誕氛圍，「2022北流耶誕小鎮—北流迺夜市」於南基地戶外廣場登場，搭配電子花車舞台、台式神壇裝置藝術、茄芷造型入口處，邀請民眾穿上藍白拖與花襯衫一起來趴踢。不僅如此，為配合「北流迺夜市」主題，北流文化館前草地還設置了超吸睛六米耶誕樹，可愛的夜市辦桌風格插畫立牌配上市民大道上約62米長燈海，增添北流園區浪漫耶誕氣氛！

活動兩天除了可享用美食外，北流南基地各色商家也值得一逛！有音樂屬性的店鋪，包含「Pioneer DJ」、「AIWA愛華音響」、「繆思樂器」、「aNueNue」、「TPMC SAX QUEST 探索薩克斯風」、「大韜黑膠耳機專賣」、「Duchess & Duke Steinway Pre-Owned Piano」等；另有生活風格店家如「聞藝」、「昭和老家店」及「2F天橋沙龍」；同時也有可供休憩的「北流山小孩咖啡」、「GC WELL幾好」及「北流卡夫卡」，與即將進駐園區、但先以快閃店形式響應本次活動的「酒等了」與「ZONE SOUND」，眾家商店在在增添北流園區多元風貌。

市集品牌亮點



Taugamma頭家嬤美式煙燻BBQ



來自台中、傳承阿嬤手作的古早味油飯「由本室」，有別於一般傳統油飯米糕，口感Q彈粒粒分明，是辦桌中必出現品項！

butterkaka美式肉桂捲推出「招牌野蜜跟香料紅酒」



No Worries Café耶誕節限定「棉花糖派對」青蘋果的微酸搭上茉莉花的清香

北流Ｘ有趣市集 耶誕小鎮 北流迺耶市｜ 活動資訊

日期｜2022/12/17(六)～12/18(日)

時間｜14:00－21:00 （音樂演出時間為15:00 - 20:30）

地點｜臺北流行音樂中心南基地 (南港區市民大道八段99號對面)

活動頁｜https://fb.me/e/5kspdP82B