歡慶聖誕 JR東日本大飯店台北推出限量繽紛聖誕節美食

每年最期待的聖誕節節慶終於來臨，JR東日本大飯店台北除了在各區域裝飾充滿溫馨的聖誕樹、薑餅屋及歡慶的聖誕佈置外，由日籍總主廚芦浦隆二領軍的廚師團隊於飯店各餐廳推出一系列的繽紛聖誕節美食，營造出溫暖歡慶的聖誕月。

Brilliant鉑麗安全日餐廳餐檯美食12月提供期間限定的聖誕節主題自助餐點，包含經典菜色「英式烤牛肉」選用美國冷藏Choice沙朗牛肉低溫烹調6小時，搭配新鮮時蔬與特製紅酒醬汁，香氣唇齒留香軟嫩入口。裹上酥脆的義式香草酥的「香草風味羊肋排」，羊排入口鮮甜與軟嫩的口感令人大快朵頤。義大利傳統創意聖誕美食「義大利餃子佐奶油蘑菇醬」，主廚特製以番茄製作義大利餃子，搭配奶油醬汁及巴西里葉來增添風味。

此外另有「威靈頓鮭魚」、「西班牙海鮮飯」、「橫手炒麵」與「豬肉蓋飯」等多道節慶佳餚，更有「德式聖誕蛋糕」與「聖誕樹幹蛋糕」等聖誕專屬甜點，讓賓客享用獨具特色的繽紛聖誕節美食。為歡慶12月聖誕節慶，即日起至12月31日期間Brilliant鉑麗安全日餐廳特別推出一品料理「波士頓龍蝦佐檸檬奶油醬」每位限量乙份。(優惠恕不含六歲以下嬰幼兒)

月台町大廳酒吧於12月期間也推出繽紛的聖誕雙人下午茶，有裝飾上馴鹿鹿角造型的布朗尼蛋糕、製作成聖誕老公公的帽子的紅莓荔枝慕斯，以蘋果與洋梨製作的聖誕彩球，更有鴨肝慕斯&蔓越莓凍佐香料麵包、焗烤布里歐、水牛城辣雞翅佐奶油乳酪醬…等約15道鹹、甜點及飲品的下午茶組合，充滿著聖誕歡樂氣氛。

品頌坊烘焙坊則推出多款濃厚節慶感的聖誕節甜點。使用檸檬蛋糕與茉莉花紅寶石製成的「歡樂雪橇」，搭配以青森蘋果製成的內餡，陣陣的茉莉花香在口中散發，結合青森蘋果的酸甜清脆讓蛋糕整體不僅綿密更富有清爽口感。「聖誕蘋果蒙布朗」以聖誕老公公造型，甜檸慕斯與香草蘋果塔包覆滿滿的栗子泥，綿密口感讓人一口接一口。「冰花森林」以冰雪紛飛覆蓋聖誕樹為構想，外層的迷迭香與杏仁香草慕斯，完美融合森林莓果內餡，特別搭配黑巧克力蛋糕，口感扎實香濃又可口，多項的口感層次，每一口都充滿驚喜。