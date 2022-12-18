嚴重失誤害台灣糕餅遭中國禁？食藥署怒斥：有人刻意造謠

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中國以註冊資訊不完整為由，暫停台灣零食、飲料、糕餅及水產等多項產品輸入，而業者則因補件內容涉及配方決議不補件。不過有網友發現，鳳梨酥等糕點被食藥署錯誤歸類在「包餡麵食」中進行申請才未審查通過。對此，食藥署今（18）日鄭重駁斥網傳假訊息。

臉書粉絲專頁「興趣使然的路人」、「一百五」表示，這次眾多糕餅業者會被對岸暫停進口，並不是因為對岸的無理要求，而是食藥署一開始就搞錯帶餡糕餅的申請項目，導致糕餅業者不只做了一堆白工，最後還被暫停進口。

對此，食藥署於下午回應，針對網路流傳「食藥署把鳳梨酥當冷凍水餃申請」乙情，食藥署鄭重駁斥，此為假訊息，子虛烏有，完全不是事實。食藥署署長吳秀梅更質疑「有人一直故意，要製造食藥署都沒做事的消息，真的是很過分。」

食藥署說明，中國自3月9日通知：註冊方式改為書面申請，並要求已註冊的業者，必須於111年6月30日前補全註冊資料。食藥署立即通知公會及食品業者依限補件，同時提醒業者應確認輸中產品是否符合中國定義。

食藥署強調，為維護業者輸中權利，一定盡全力協助業者提交註冊資料，並在第一時間提供正確資訊。為防止假消息流竄，而造成業者不安，食藥署再次重申所有輸中資訊，請以食藥署官網輸中專區為準。