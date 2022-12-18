再造台灣新文化運動　文藝復興周末論壇啟動

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 「文藝復興論壇系列–再造台灣新文化運動」，這是一場台灣文化的心靈革命的論壇，由文協獎章得獎人林衡哲醫師規劃，將延續三年，由蔣渭水文化基金會、賴和文教基金會、杜聰明博士獎學基金會在北、中、南輪流主辦，期望能興起一波「再造臺灣文藝復興新時代」運動的風潮。林醫師認為「台灣人文主義再生的本土文藝復興運動」，是當前台灣社會最重要的工作。

北部論壇預計2022年12月~2023年5月之週六下午，舉行13場。邀請專家學者，暢論文藝復興在義大利、蘇格蘭、愛爾蘭、法國、德國、美國、奧地利、日本、西班牙等世界各國激起的浪潮及其深遠影響，也回顧1920、30年代，林獻堂、蔣渭水、賴和、杜聰明、王井泉推動的臺灣新文化運動。

首場講座啟動典禮將邀請文化部次長李靜慧致詞，由耶魯大學歷史博士李弘祺以歷史哲學的層次，暢論Renaissance 史學觀念的形成以及現代歷史學者對它的重新認識，文藝復興的精神在敢於追求與以前不同的革命勇氣和努力。

文藝復興是中世紀和近代的分水嶺，是近代文明的開始，人發現了他們自己和他們的世界，追求個性解放的人文主義，激發出人類無窮的創作力，當代文學、哲學、藝術、建築都成為歷史的永恆。

文藝復興代表的是現代文明觀，是進步價值的展現，其精神在敢於追求極致的成就，這與臺灣文化協會致力於提攜台灣人到極自由、極平等、極文明的地位的精神一致。因此，文協的年代也是臺灣文藝復興的年代，它與世界思潮接軌，融合歐洲文藝復興崇尚理性思考，追求個性解放的人文主義本質；兼有日本明治維新，求知識於世界，改造國民素質，進入文明新時代的特質；又蘊含第一次世界大戰後席捲全球的民族自決風潮；以及融入中國五四運動語文改革，崇尚民主與科學的思潮，文協的年代也是臺灣文化黃金的年代。

1921年，蔣渭水開出台灣社會的診斷書〈臨牀講義〉，台灣人罹患智識營養不良症，缺少科學、哲學、藝術、文學…等近代性的人文素養，成為世界文化低能兒，台灣文化協會致力於此症狀根本治療，展開文化智識啟蒙運動，宣揚文藝復興的人文主義思想，對抗殖民統治的蒙昧主義，誠如文化協會會歌歌詞「啟發文明比西洋兩兩得並行」，台灣人無論在在文學、美術、音樂、戲劇的殿堂都能充滿自信，堂堂正正的「樂為世界人」。

1920年代，臺灣文化協會引領的新文化運動，最後也因思想主張的不同產生分裂，又因殖民統治的打壓，也是一場未持續完成的文化運動。因此21世紀的台灣人，應該努力「厚植文化力，打造台灣文藝復興的新時代」，有第一流的文化，才能創建第一流的國度。台灣已經發展出多元的、民主自由、尊重人權、関懷弱勢、植根於本土的「獨特台灣文化傳統」，我們應該努力實現當年蔣渭水、林獻堂等人，未完成的「台灣文藝復興之夢」。

本論壇希望能喚起大眾重視文化的軟實力，如果文化的欣賞與創造能成為我們的日常，能夠像四百多年前的佛羅倫斯人推動一場「人文精神再生的台灣文藝復興運動」時，才能在廿一世紀的世界舞台上成為一個廣受世人尊重的現代化國家。因此，國家文化政策需制度化，將文化預算提升到瑞士、奧國、芬蘭等文化掛帥國家的水準，並以人文化、本土化、國際化的角度，以開放的海洋文化取代封閉的大陸文化，以人文教育取代升學教育，讓台灣逐漸蛻變成文化掛帥的國度，並推動「台灣文化十大建設」，完成台灣本土文藝復興運動的理想。

本論壇在濟南教會舉行，緣於1922年11月，臺灣文化協會與日本基督教會（今臺灣基督教長老教會濟南教會）在春風得意樓合辦社會運動家賀川豐彥的演講會；1923年2月，「臺灣議會期成同盟會」也曾計畫在日本基督教會舉辦紀念發會式政論大演說會，緣於此，特別邀請濟南教會合辦，在歷史氛圍中漫談世界各國文藝復興，感受激發人類近代文明最具創造力的時代。