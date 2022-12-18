【必看亮點】《阿凡達2》衝上台灣票房冠軍　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 《阿凡達：水之道》自14日晚場起上映後，截至15日全台預估累計近 3,600萬票房，勇奪全台票房冠軍，這也是詹姆斯卡麥隆繼《 鐵達尼號》、《阿凡達》後再次突破個人作品在台開片票房紀錄！

故事靈感？

《阿凡達2》聚焦生態環境保護議題，故事靈感來自導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）於2012年 駕駛單人潛水艇「深海挑戰者號」、 潛入海面下超過十公里的地球最深海溝「馬里亞納海溝」， 成為抵達地球最深處的史上第一人！這也是讓粉絲等了13年才等到續集的原因， 卻也令他完成身為「海洋癡」的畢生夢想。

Metkayina部落在哪？

阿凡達故事發生在2145年的潘朵拉星球上，有自己的語言跟生態設定，首集傑克和北方卡伊納族的奈蒂莉相遇，不僅沒有一見鍾情，奈蒂莉還想置他於死地，這集他們一共生了兩個男孩跟一個女孩，並領養葛蕾絲小孩，為躲避地球人追殺跟保護族人，傑克卸下首領身分帶領蘇里一家從叢林逃到珊瑚島礁Metkayina部落尋求庇護，Metkayina位於潘朵拉星球南方，坐落於珊瑚礁上靠海維生，和第一集叢林生活的設定完全不同。

原來最難的不是在水底憋氣演出！

由於第二集有大量的戲在水底拍攝，男主角山姆沃辛頓（Sam Worthington）日前接受美媒訪問， 被問到親身潛水拍攝水中場景時，大呼艱難的不只是憋氣：「 在水中無法用言語演出痛徹心扉的內心戲， 只能靠肢體動作來傳達真實情感， 光是在陸地上表演內心戲就很困難了。」

鐵達尼號後，凱特溫絲蕾再度合作

「隆女郎」凱特溫絲蕾（Kate Winslet）飾 演的妻子洛納，是Metkayina礁人大酋長妻子，和納美人比，他們皮膚顏色偏藍綠色，手臂較粗長有蹼，臉上跟身上有明顯紋身，洛納在電影裡挺著大肚子上戰場捍衛家園，十分勇猛。

大反派柯邁斯將軍敗部復活

史蒂芬朗（Stephen Lang）飾演的大壞蛋，本來也是傑克上司的柯邁斯將軍在首集被奈蒂莉用箭賜死，但在續集以阿凡達身分回歸，並完成意識及個性轉移，至於追殺傑克的原因很簡單，他在自己過世前有錄影片交代未來的自己要報仇。

73歲逆齡演出14歲是怎麼辦到的？

雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）1980年和卡麥隆首度合作演出《異形2》，此次飾演傑克少年養女綺莉，比自己的實際年齡小59歲，綺莉是透過第一集出現的科學家葛蕾絲的阿凡達與伊娃連結時懷上的，擁有操控周遭生物的能力，感知強烈十分具有靈性，也因為較與眾不同，剛搬到礁部落時受到欺負。

突坤是何方神聖？

突坤智商比人類高出許多，和潘朵拉星球上的生物不同，要和他們連結需要耗費許多時間贏得信任，突坤才會張開嘴巴讓納美人進入體內連結，一旦連結上，納美人會以兄弟姊妹稱呼，在每年的大遷徙見面時會生活近況，突坤也是音樂家，然而因為其腦內有高價值物質遭到地球人無情獵殺，該物質能減緩人類腦部退化，少量就可以賣到美金8000萬元。

正統和混血納美人怎麼分？

看手指數目，正統的納美人有四根手指，但由科學家在實驗室裡培養的，或是像傑克跟奈蒂莉的小孩就屬於混血，都有五根手指。

片長三小時尿點在哪？

卡麥隆表示，「隨時都是最佳尿點，再刷一次就能補看錯過的地方。」

阿凡達雕像展

先前高雄輕軌特製了一班「阿凡達」主題列車，台灣首度「阿凡達雕像展」展示真人比例的納美人傑克與奈蒂莉， 展覽與電影同步登場， 令觀眾在前往觀影前後，還能和「兩位主角」酷炫合影留念，從12月14日起至2023年1月2日止於台北市信義區香堤大道廣場登場。

女主角迷戀藍色！

女主角柔伊莎達娜（Zoe Saldana）日前上英國節目The Late Late Show，製作單位策劃一宣傳短片，邀請Zoe和主持人James corden飾演一對初次見面的網友，James飾演納美人，沒想到竟發現Zoe的前任跟喜歡的型全部都是藍色的，連吃的都選blue cheese，這讓他很介意，最後竟還出現阿拉丁神燈裡的精靈，十分的有趣！

以上圖片由二十世紀影業提供