（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增15,123例COVID-19確定病例，分別為15,034例本土個案及89例境外移入；另確診個案中新增30例死亡。



指揮中心表示，今日新增之15,034例本土病例，為6,854例男性、8,173例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市仍為六都，依序為新北市(2,938例)，臺中市(1,868例)，桃園市(1,774例)，高雄市(1,656例)，臺北市(1,625例)，臺南市(1,153例)。



指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為19例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月13日至12月15日，死亡日期介於5月13日至12月15日。





指揮中心說明，今日新增89例境外移入個案中，為43例男性、46例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(3例)，韓國(2例)，中國、荷蘭及新加坡(各1例)移入，另81例感染國家調查中。入境日期介於今年11月17日至12月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,578,053例確診，分別為38,854例境外移入、8,539,145例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,890例COVID-19死亡病例，其中14,873例本土，另17例為境外移入。

新北單日增近3千例！12/18台灣增15,123例COVID-19：15,034例本土個案、89例境外移入、30例死亡