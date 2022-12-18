中國防疫急轉彎　染疫、死亡人數暴增　殯儀館24小時不停轉焚燒

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中國防疫政策急轉彎後，染疫人數暴增，民眾搶購囤積退燒藥自保，海外網購貴9倍仍秒殺搶光。此外，當局在發布防疫新十條措施後，至今沒有通報死亡人數，外傳北京市內醫院太平間、殯儀館等停放處理遺體場所均出現「屍滿為患」情况，殯儀館24小時不停轉焚燒。

據第一財經17日報導，最近中國退燒藥出現短缺，不少人開始尋求海外購藥，專門從事海外代購的不少商家也藉機哄抬價錢，各種進口退燒藥的到手價格混亂，同一種藥的最高價差達9倍，但民眾仍買單。

以京東一家海外藥品店的必理痛為例，售價一盒人民幣168元，運費30元另算。等於買一盒必理痛要花費將近200元，如果不計運費，單粒就要7元。

法國另一款常用退燒藥多利潘（Doliprane），在法國售價一盒約16.12元。但同款藥品在京東上的售價160元，目前也顯示無貨，與法國當地的價差高達9倍。

中國疫情爆發後，藥品出現短缺。（圖／美聯社）

面對中國突如其來的防疫鬆綁，美國健康計量評估研究中心（IHME）也抱持不樂觀的想法。自由亞洲電台報導，據該中心最新預測顯示，中國新冠肺炎病例數將於明年4月1日左右達到高峰，屆時死亡人數將達32萬2000人。該中心主任莫瑞（Christopher Murray）表示，屆時中國將有約1/3人口已染疫。

另有專家則預估，中國最終染疫人口比例將達到約60%，預計1月達到高峰，對於年長者及有潛在病史等弱勢人口衝擊最大。

香港明報報導，透過調查當前疫情重災區北京的多間醫院、殯儀館及相關喪葬產業鏈，發現近期已出現涉染疫死亡個案急增所引發的喪葬服務爆表情況。

有京城業內人士透露，目前醫院停屍間爆滿，「一個格塞進兩具遺體」，有太平間地面堆放了30具屍體；部分殯儀館購入冷藏貨櫃，一櫃儲藏20至30具遺體；更指僅昨（17日）單日，北京染疫在家身亡「就有2700多人」，喪葬服務費坐地翻倍。

而各間殯儀館均累積太多遺體未火化，即便24小時不停轉焚燒，等預約排期仍要等很久，如市內較大型的八寶山、東郊等殯儀館，日均能火化300餘人，惟目前仍積壓有2000多具遺體，「一個禮拜都燒不完」。