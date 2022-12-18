低溫憂投票率　台灣嘉義市長參選人黃敏惠、李俊俋籲　穿暖點出門用選票來守護民主

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）嘉義市長選舉今（18）日投票，由於早上溫度只有攝氏10度，出門投票的民眾稀稀落落，國民黨尋求連任的市長黃敏惠、民進黨嘉義市長候選人李俊俋皆呼籲市民朋友穿暖一點快樂去投票，用選票來守護民主聖地。

綜合媒體報導，今日一早黃敏惠偕母親鄭黃梅子、兒子蔡佳睿到震安宮投票並接受媒體聯訪，被問到今天天氣情況時指出，天氣還是很冷，還好沒有下雨，感謝老天爺，大家還是要穿暖和一點，踴躍出來投票。

黃敏惠表示，天氣冷，非常擔心投票率低，加上延後選舉，原本1次選舉變成2次，投票率會降低，呼籲民主聖地的嘉義市民，用投票決定自己的未來，每一張票都很重要。

黃敏惠表示，中午還有喜宴等行程，只要跑得到都努力去跑，會再鼓勵民眾出來投票，晚上則會回到競選總部等開票。

至於民進黨嘉義市長候選人李俊俋則與妻子陳佳慧於上午9時現身文雅國小投票。他說，雖然寒流來很冷，但自己的心還是熱熱的，呼籲市民朋友穿暖一點快樂去投票。

李俊俋說，今天心情不錯，這是幾個月來最晚起床的一天，大概下午4時會到競選總部看開票的狀況，選完最想做的事是休息，因為這次又是「延長賽」，對候選人來講體力與各方面都到極限了，但不管選舉結果如何，明天還是會出來謝票，把該做的事情做好。

陳佳慧表示，延長賽就是體力與意志力的檢驗，過程中李俊俋做好、做滿，奮鬥到最後一分鐘，展現給所有的嘉義市民看。