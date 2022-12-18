Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

追雪族High翻！台灣合歡山凌晨降初雪　今起水氣減少難再下雪

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/18 10:41
圖為18日清晨合歡山現況。（南投林區管理處提供）

圖為18日清晨合歡山現況。（南投林區管理處提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）入冬首波寒流發威，加上昨（17）日水氣充足，合歡山武嶺一帶今（18）日凌晨短暫降雪，讓苦等一天的追雪足興奮大喊「終於下雪了」。但隨著水氣減少，氣象局預報，合歡山、玉山今天白天已無降雪機會。

綜合媒體報導，由於昨天白天水氣偏多，尤其山區降雨明顯，隨溫度持續下降，中央氣象局表示，昨晚到今晨降雪機率最高，全台3000公尺以上高山有機會降雪，不少追雪足專程上山，希望迎來今年入冬首場初雪。

根據氣象局網站資料，「合歡山頂」測站觀測今天凌晨3時氣溫下降到攝氏零下1.3度，低溫搭配水氣，海拔3275公尺的合歡山武嶺短暫固態降水（霰或雪）約10多分鐘，讓徹夜在停車場等候降雪的遊客開心高喊「終於下雪了」、「等這麼久、這麼冷，終於值得了」。

交通部公路總局第二區養護工程處昨天下午宣布，省道台14甲線南投縣翠峰至花蓮縣大禹嶺路段實施夜間預警封閉，車輛只出不進，因此，許多車輛今天凌晨就在翠峰管制點排隊等候，不少家長帶著孩子要來追雪，警方統計至今天上午7時，排隊車潮約綿延1.5公里。

針對中部山區今天雪況，交通部中央氣象局值班預報人員接受中央社記者訪問表示，中部地區今天水氣減少，天氣轉為乾冷，雖然有低溫，但沒有水氣，合歡山、玉山今天可說「沒有降雪機會」，位於玉山北峰的玉山氣象站人員今天清晨也觀測到凍雨，沒有降雪。

雖然合歡山武嶺一帶凌晨短暫降雪，但道路今天清晨無明顯積雪，甚至天氣放晴，武嶺到松雪樓行車順暢，但考量安全，二工處清晨派員檢視路況後宣布，台14甲線31公里處武嶺至32.5公里處松雪樓因局部路面結冰未融，限加掛雪鍊通行，視現況機動調整。
初雪
合歡山

相關新聞

林務局整理台灣森林旅遊指南　公開12星座暑假造訪療癒秘境
林務局整理台灣森林旅遊指南　公開12星座暑假造訪療癒秘境
2022/07/04 12:20
台灣玉山、合歡山水氣夠全降雪　玉山北峰積雪2公分　
台灣玉山、合歡山水氣夠全降雪　玉山北峰積雪2公分　
2022/01/08 11:38
【山友請注意】合歡山雪季開爬 必備安全切結書、雪地裝備
【山友請注意】合歡山雪季開爬 必備安全切結書、雪地裝備
2021/12/19 17:45
【快訊】台灣18日下午1:49發生芮氏規模5.2地震•震央在花蓮近海　震度4級以上地區：花蓮宜蘭與南投
【快訊】台灣18日下午1:49發生芮氏規模5.2地震•震央在花蓮近海　震度4級以上地區：花蓮宜蘭與南投
2021/10/18 14:03
【微解封出遊須知】台灣部分景點預約制、或管控人流車流　建議民眾先上網查看即時人數
【微解封出遊須知】台灣部分景點預約制、或管控人流車流　建議民眾先上網查看即時人數
2021/07/17 16:06

更新時間 : 2022-12-18 10:47 GMT+08:00

最受歡迎

台灣嘉義市長選舉12/18投票　李俊俋黃敏惠選前拚造勢
台灣嘉義市長選舉12/18投票　李俊俋黃敏惠選前拚造勢
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
南韓2022 SBS演藝大賞第一波前導片公開　網友關注獎落誰家？
南韓2022 SBS演藝大賞第一波前導片公開　網友關注獎落誰家？
【規模6.2地震】玉山主峰附近5人遭落石擊中　花蓮市區某飯店外牆、疑因搖晃剝落
【規模6.2地震】玉山主峰附近5人遭落石擊中　花蓮市區某飯店外牆、疑因搖晃剝落
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
2023台灣首發跨年煙火秀 長達13分14秒！新北淡水、八里12/31震撼登場
2023台灣首發跨年煙火秀 長達13分14秒！新北淡水、八里12/31震撼登場
〈投資理財〉台灣生醫產業快速成長 2023年焦點股盤點
〈投資理財〉台灣生醫產業快速成長 2023年焦點股盤點
施明德呼籲檢調「高虹安案照步來」：不要讓人覺得台灣民進黨「選輸起黑痼」
施明德呼籲檢調「高虹安案照步來」：不要讓人覺得台灣民進黨「選輸起黑痼」
《阿凡達2》名導親曝「最佳尿點」　台灣倒數一週搶先全美上映
《阿凡達2》名導親曝「最佳尿點」　台灣倒數一週搶先全美上映