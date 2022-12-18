追雪族High翻！台灣合歡山凌晨降初雪　今起水氣減少難再下雪

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）入冬首波寒流發威，加上昨（17）日水氣充足，合歡山武嶺一帶今（18）日凌晨短暫降雪，讓苦等一天的追雪足興奮大喊「終於下雪了」。但隨著水氣減少，氣象局預報，合歡山、玉山今天白天已無降雪機會。

綜合媒體報導，由於昨天白天水氣偏多，尤其山區降雨明顯，隨溫度持續下降，中央氣象局表示，昨晚到今晨降雪機率最高，全台3000公尺以上高山有機會降雪，不少追雪足專程上山，希望迎來今年入冬首場初雪。

根據氣象局網站資料，「合歡山頂」測站觀測今天凌晨3時氣溫下降到攝氏零下1.3度，低溫搭配水氣，海拔3275公尺的合歡山武嶺短暫固態降水（霰或雪）約10多分鐘，讓徹夜在停車場等候降雪的遊客開心高喊「終於下雪了」、「等這麼久、這麼冷，終於值得了」。

交通部公路總局第二區養護工程處昨天下午宣布，省道台14甲線南投縣翠峰至花蓮縣大禹嶺路段實施夜間預警封閉，車輛只出不進，因此，許多車輛今天凌晨就在翠峰管制點排隊等候，不少家長帶著孩子要來追雪，警方統計至今天上午7時，排隊車潮約綿延1.5公里。

針對中部山區今天雪況，交通部中央氣象局值班預報人員接受中央社記者訪問表示，中部地區今天水氣減少，天氣轉為乾冷，雖然有低溫，但沒有水氣，合歡山、玉山今天可說「沒有降雪機會」，位於玉山北峰的玉山氣象站人員今天清晨也觀測到凍雨，沒有降雪。

雖然合歡山武嶺一帶凌晨短暫降雪，但道路今天清晨無明顯積雪，甚至天氣放晴，武嶺到松雪樓行車順暢，但考量安全，二工處清晨派員檢視路況後宣布，台14甲線31公里處武嶺至32.5公里處松雪樓因局部路面結冰未融，限加掛雪鍊通行，視現況機動調整。