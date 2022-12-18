全台灣急凍！18日13縣市防6度以下低溫　21日寒流再報到

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）今年入冬第一波寒流大發威，截至今（18）日上午8點47分本島平地最低氣溫縣市前3依序為：新北石門6.7度、桃園楊梅6.9度、基隆、桃園大溪和中壢7.3度。中部以北及宜花平地整天易有10度以下低溫，且部分平地白天氣溫仍不超過12度，長時間偏冷。

中央氣象局表示，今(18)日至明(19日)清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，近上午７時已針對20縣市發報低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象局提供。

降雨方面，清晨各地皆有局部降雨，尤其南部地區降雨較為持續，不過白天環境逐漸轉乾，僅東半部地區及大臺北山區、南部山區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲；由於環境偏冷，山區道路請慎防積冰或路面濕滑的現象。

下週一（19日）起寒流逐漸減弱，不過要留意清晨輻射冷卻效應，各地仍非常寒冷，10度以下低溫的範圍會更廣，且有機會比週日清晨更低，白天隨著冷空氣減弱，氣溫回升幅度會較多，下週二（20日）白天則會更進一步回溫，但下週三（21日）下一波冷空氣南下，強度為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，氣溫再度下降。

氣象局提醒，今年為反聖嬰年，在反聖嬰年通常容易出現較強的東北季風，影響臺灣附近海域，使海水溫度更低，澎湖海域地區的海洋養殖漁業遭受寒害之風險潛勢升高，呼籲箱網等海水養殖產業提早做好減災措施。

全台灣急凍！18日白天13縣市防6度以下低溫 21日寒流再報到