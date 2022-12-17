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【中國解封蓋牌】中方防疫專家改稱「新冠感冒」 美國機構打臉：2023年死亡病例逾百萬

中國首席防疫專家鍾南山於15日的演講稱，「得一次Omicron病毒株，就像打了一針疫苗」。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/17 21:01
中國首席防疫專家鍾南山（中）（圖/ 美聯社）

中國首席防疫專家鍾南山（中）（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）中國放寬管制，中國首席防疫專家鍾南山一改先前立場，稱Omicron病毒株致死率同普通感冒，得到如同打疫苗；然當地疫情陡然攀升，美國健康指標與評估研究所預測，2023年中國將有逾百萬人口染疫死亡。

中國人口眾多，使用國產疫苗，且80歲以上族群易患重症疫苗覆蓋率卻低。中國三年來嚴格執行封控清零因此少傳病例，卻也引發民眾反彈近來鬆綁管制，疫情陡然上升，農曆春節在即，疫情恐只增不減。

健康指標與評估研究所 （IHME）最新預測，中國突然解封恐導致病例激增，該國病例將在2023年4月1日左右達到高峰，大約三分之一的中國人口將被感染，屆時死亡人數將達到32萬2000人，該年度將有超過100萬人死亡。

IHME主任Christopher Murray指出，中國的清零政策可能有效阻止病毒的早期變種，但Omicron 變種的高傳播特性，使其無法維持低感染率。

事實上，中國自解封後就「蓋牌」，目前官方衛生部門未曾報告任何染疫死亡病例。最後一次官方死亡報告是在12月3日。該國公布的新冠死亡總人數為5235人，而國外專家並不相信這個低的誇張的統計數字。

然而，不知是以前還是現在配合官方立場，中國首席防疫專家鍾南山於15日的演講改口稱，Omicron病毒株致死率已降至約0.1％，和普通流感相同，現在應改為「新冠感冒」；不僅如此，他更「語出驚人」的表示，「得一次Omicron病毒株，就像打了一針疫苗」。

此番言論聽過去三年被封控逼瘋的中國民眾耳裡，幾乎都不買賬。有人嘲諷封控三年原來是阻止人民打疫苗，有人諷刺「Omicron疫苗」遠勝國產疫苗，更有人直接開罵鍾南山為「知識分子的恥辱」。
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更新時間 : 2022-12-17 22:36 GMT+08:00

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