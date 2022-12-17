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不認「抗中保台」失效 綠委稱須更精準論述說服台灣選民

民進黨立委趙天麟認為蔡英文戰略並無問題，主要在於國共操弄「戰爭恐懼牌」，影響選民投票意向，民進黨戰術需要正確且即時調整。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/17 20:04
民進黨主打「抗中保台」在合一選戰中並未被選民認同。（圖／路透社）

民進黨主打「抗中保台」在合一選戰中並未被選民認同。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）民進黨主打「抗中保台」在選舉中不敵國民黨「票投民進黨，青年上戰場」論述。民進黨立委羅志政分析，總統蔡英文的兩岸路線沒錯，但黨內需審視台灣前途決議文，提出更精準且符合兩岸現況的論述。

民進黨九合一選舉大敗，蔡英文下台負責，其主打的「抗中保台」牌看似已以讓台灣選民疲乏。桃園市長鄭文燦日前指出，民進黨在兩岸論述需調整，讓民眾知道蔡路線是追求兩岸和平穩定，不因壓力而屈服，同時也不因獲多國支持而冒進，以此提高選民信賴。

羅致政則認為，論述與政策調整是兩碼子事。堅持台灣主權、民主，以及民進黨1999年通過的台灣前途決議文絕對非錯誤，也並非此次九合一選舉中遭質疑之處，只是選舉中部分論述遭汙名化，例如被扭曲的「抗中保台」。

羅致政強調，「抗中保台」本質與政策立場絕對無問題，但論述必須調整。所謂抗中、抗共需要更精準內涵，論述也須更加明確。本次選舉，國民黨提出「票投民進黨，青年上戰場」的口號，僅以「抗中保台」回應不足，須有更符合兩岸現狀且更為精確的論述提出。

同黨立委黃世杰也認為，政府立場沒有錯，黨的立場偏向「抗中」，在香港事件後被選民所接受，然而現階段可能須檢討。他也指出，民進黨談「抗中」涉及國際因素，如美中貿易戰、台灣與全球民主同盟同一陣線等，應當冶金這些國際因素補充進去，向選民解釋清楚。

黃世杰表示，整體而言民進黨的路線沒有錯，就是捍衛台灣主權與現有的生活方式，台灣未來的前途由2300萬台灣人民決定。

同黨立委趙天麟指出，蔡總統的兩岸政策穩健不躁進、溫和卻又能捍衛主權。他認為並非戰略出問題，主要是國民黨與中國共產黨操弄「戰爭恐懼牌」，意圖影響選民投票意向，民進黨的戰術需要正確且即時調整以應對。
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