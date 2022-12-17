全台灣最美！桃園新圖書館12/17試營運 揭露必逛進駐店家＋超猛室內設計

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）桃園圖書館新總館17日開始試營運囉！建築是由設計2020年東京奧運主場館之一的團隊打造，概念是創造會呼吸的「生命樹」，巨大通風採光井和層層交疊的樓層超適合打卡拍照，還有星巴克、蔦屋書店進駐，甚至2023年將有影城、美食街！

桃園新地標桃園圖書館新總館設計團隊超強！「株式會社梓設計」曾參與東京奧運主場館設計，這次與台灣「郭自強建築師事務所」一起打造這棟會呼吸且盈滿綠意的圖書館。建物最外圍是以木紋的「環保外皮」，能阻絕熱島的效應，到了夜晚由圖書館內照射出來的暖光形成超美夜景。

圖書館內部則有圓錐狀環保節能通風採光井。設計團隊在整棟建築的樓頂中央設置採光井以引入自然光線，不但排氣通風還能配合居住空調系統，環保又節能。而每一樓層都以「知識螺旋」的概念層層往上打造，讓書庫及閱覽區環繞著圓錐狀的採光井盤旋而上，周圍種植盆栽綠化環境，創造共生共融的和諧。

桃園圖書館新總館不只有超猛室內設計，進駐店家與各項創新服務也非常值得民眾來逛逛。根據桃園市政府，在這棟十層（包含地下二樓、地上八樓）的建物中，1樓將有日本知名書店「Tsutaya Bookstore蔦屋」及星巴克，2樓服務櫃台、樂齡閱覽區，還有預約書自助取書區；3樓為親子閱覽室區，包含嬰幼兒專區及親子小學堂；4樓則設有創客空間及青少年閱覽區；5樓新書展示區；6樓多元文化區；7樓語言學習區有VR沉浸式英語體驗和數位影音串流服務。

桃市府也透露，預計明年將有影城進駐，打造全新型態桃園生活圈，結合圖書、影城與美食等。目前試營運階段則會有各式講座、東南亞超市、手作DIY活動，民眾可以創作自己的台灣窗花燈球。活動內容與時間詳情可參考官網。

桃園市立圖書館新總館。 (圖／桃園市立圖書館)