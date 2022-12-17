Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

全台灣最美！桃園新圖書館12/17試營運 揭露必逛進駐店家＋超猛室內設計

桃市府透露，預計明年將有影城進駐，打造全新型態桃園生活圈，結合圖書、影城與美食等。目前試營運階段則會有各式講座、東南亞超市、手作DIY活動，民眾可以創作自己的台灣窗花燈球。活動內容與時間詳情可參考官網。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/12/17 18:01
圖書館內部有圓錐狀環保節能通風採光井。(圖／桃園市立圖書館)

圖書館內部有圓錐狀環保節能通風採光井。(圖／桃園市立圖書館)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）桃園圖書館新總館17日開始試營運囉！建築是由設計2020年東京奧運主場館之一的團隊打造，概念是創造會呼吸的「生命樹」，巨大通風採光井和層層交疊的樓層超適合打卡拍照，還有星巴克、蔦屋書店進駐，甚至2023年將有影城、美食街！

桃園新地標桃園圖書館新總館設計團隊超強！「株式會社梓設計」曾參與東京奧運主場館設計，這次與台灣「郭自強建築師事務所」一起打造這棟會呼吸且盈滿綠意的圖書館。建物最外圍是以木紋的「環保外皮」，能阻絕熱島的效應，到了夜晚由圖書館內照射出來的暖光形成超美夜景。

圖書館內部則有圓錐狀環保節能通風採光井。設計團隊在整棟建築的樓頂中央設置採光井以引入自然光線，不但排氣通風還能配合居住空調系統，環保又節能。而每一樓層都以「知識螺旋」的概念層層往上打造，讓書庫及閱覽區環繞著圓錐狀的採光井盤旋而上，周圍種植盆栽綠化環境，創造共生共融的和諧。

桃園圖書館新總館不只有超猛室內設計，進駐店家與各項創新服務也非常值得民眾來逛逛。根據桃園市政府，在這棟十層（包含地下二樓、地上八樓）的建物中，1樓將有日本知名書店「Tsutaya Bookstore蔦屋」及星巴克，2樓服務櫃台、樂齡閱覽區，還有預約書自助取書區；3樓為親子閱覽室區，包含嬰幼兒專區及親子小學堂；4樓則設有創客空間及青少年閱覽區；5樓新書展示區；6樓多元文化區；7樓語言學習區有VR沉浸式英語體驗和數位影音串流服務。

桃市府也透露，預計明年將有影城進駐，打造全新型態桃園生活圈，結合圖書、影城與美食等。目前試營運階段則會有各式講座、東南亞超市、手作DIY活動，民眾可以創作自己的台灣窗花燈球。活動內容與時間詳情可參考官網

全台灣最美！桃園新圖書館12/17試營運 揭露必逛進駐店家＋超猛室內設計

全台灣最美！桃園新圖書館12/17試營運 揭露必逛進駐店家＋超猛室內設計

全台灣最美！桃園新圖書館12/17試營運 揭露必逛進駐店家＋超猛室內設計

全台灣最美！桃園新圖書館12/17試營運 揭露必逛進駐店家＋超猛室內設計

桃園市立圖書館新總館。 (圖／桃園市立圖書館)
桃園圖書館新總館
桃園
桃園市
桃園市政府
桃園景點
圖書館
蔦屋書店
星巴克
室內設計

相關新聞

從未悔悟！桃園超商店員勸戴口罩被刺死案 兇手蔣姓紙雕師判處死刑
從未悔悟！桃園超商店員勸戴口罩被刺死案 兇手蔣姓紙雕師判處死刑
2022/12/13 18:19
台灣桃園捷運建置無人車站虛擬客服　動漫少女「霏霏」亮相
台灣桃園捷運建置無人車站虛擬客服　動漫少女「霏霏」亮相
2022/12/12 17:12
台灣開放後首迎入境人數無上限 桃機旅客量創解封來新高
台灣開放後首迎入境人數無上限 桃機旅客量創解封來新高
2022/12/10 19:58
台灣衛福部桃園醫院遭中國駭客攻陷　衛福部次長王必勝認了進行懲處
台灣衛福部桃園醫院遭中國駭客攻陷　衛福部次長王必勝認了進行懲處
2022/12/07 21:01
今年壓軸聯名商品！當星巴克遇上艾蜜莉在巴黎 法式浪漫點綴包包、隨行杯
今年壓軸聯名商品！當星巴克遇上艾蜜莉在巴黎 法式浪漫點綴包包、隨行杯
2022/11/30 17:15

更新時間 : 2022-12-17 19:33 GMT+08:00

最受歡迎

連續3天免費入園！台北兒童新樂園8歲囉　一日樂FUN券享8折暢玩到底
連續3天免費入園！台北兒童新樂園8歲囉　一日樂FUN券享8折暢玩到底
【規模6.2地震】玉山主峰附近5人遭落石擊中　花蓮市區某飯店外牆、疑因搖晃剝落
【規模6.2地震】玉山主峰附近5人遭落石擊中　花蓮市區某飯店外牆、疑因搖晃剝落
台灣嘉義市長選舉12/18投票　李俊俋黃敏惠選前拚造勢
台灣嘉義市長選舉12/18投票　李俊俋黃敏惠選前拚造勢
【中國疫情失控】「新十條」後　大批醫護感染　民眾瘋搶藥　專家示警：死亡病例恐破200萬
【中國疫情失控】「新十條」後　大批醫護感染　民眾瘋搶藥　專家示警：死亡病例恐破200萬
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
2023台灣首發跨年煙火秀 長達13分14秒！新北淡水、八里12/31震撼登場
2023台灣首發跨年煙火秀 長達13分14秒！新北淡水、八里12/31震撼登場
南韓2022 SBS演藝大賞第一波前導片公開　網友關注獎落誰家？
南韓2022 SBS演藝大賞第一波前導片公開　網友關注獎落誰家？
《阿凡達2》名導親曝「最佳尿點」　台灣倒數一週搶先全美上映
《阿凡達2》名導親曝「最佳尿點」　台灣倒數一週搶先全美上映