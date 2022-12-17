FTX破產台灣央行首度表態：虛擬資產投資宜適度漸進納管

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）全球第2大加密資產交易所FTX破產倒閉，台灣成全球第七重災區，因此中央銀行報告也針對虛擬資產交易提出五點啟示，並首度表態「未來主管機關對虛擬資產等高風險的投資，宜適度漸進納管」。

FTX帝國崛起４年吸金無數，一夕破產全球百萬投資客求助無門，台灣受害者雖發起自救互助，但預期官司曠日廢時，討回的也可能僅是杯水車薪。有鑑於此，中央銀行15日舉行第4季理監事會，會後提供參考資料涵蓋「虛擬資產交易所FTX破產事件的原因及啟示」。

央行分析FTX破產原因，其根本原因並非流動性不足，而在於挪用客戶資產；另則FTX對內的公司治理徹底失敗，存在財務報表未經審計、沒有董事會會議紀錄、現金管理內控不足等重大缺失。

央行隨後在報告中列出5大啟示，其一，是大型虛擬資產交易所倒閉勢將引發市場連鎖效應；其二，虛擬資產業者透過代幣從事吸金、存款及借貸等業務，這些金融代幣化的行為並未改變業務本身的金融屬性；其三，虛擬資產交易所創造的投資新工具與金融商品無異，就是證券代幣化的運作模式。

其四，FTX事件促使國際間再次呼籲相關金融監理機關強化虛擬資產監管。央行指出，FTX 事件促使歐盟加快「虛擬資產市場規範」(Markets in Crypto Assets, MiCA）的立法程序，國際證券管理機構組織（IOSCO）主席 Jean-Paul Servais 也表示，對虛擬資產業的監管更為緊迫，尤其是同時從事經紀、保管、自營交易及代幣發行等類似證券業務的虛擬資產集團企業（crypto conglomerate)， 是2023年的監管重點

央於第五點啟示指出，目前台灣民眾如投資非經核准在境外提供的商品，應自行評估風險。值得注意的是，央行罕見表態「未來主管機關對虛擬資產等高風險的投資，宜適度漸進納管」。

央行近一步表示，目前金管會是依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，對台灣境內虛擬資產交易平台進行監管，平台業者應依該會指定的文件、資料及方式完成洗錢防制法令遵循的聲明。

但因FTX交易所在境外，並非經金管會核准設立的機構，相關商品也在境外提供，金管會呼籲投資人應自行評估風險。

央行也提及，金管會曾強調FTX僅在日本、澳洲及賽普勒斯等地設立子公司，包括台灣在內的其他國家，對境外FTX是透過手機與網路進行的投資，政府鞭長莫及，不是監理管轄權所及；不過，未來對虛擬資產等一些高風險投資，會傾向適度漸進式納管，特別注意投資人保護及資產分離（即客戶資產區隔管理）等方向規範。