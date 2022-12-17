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美國公開幽浮調查報告 不排除外星生物可能性

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/17 17:19
內華達州51區附近一處小鎮的幽浮展示（圖／美聯社）

內華達州51區附近一處小鎮的幽浮展示（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）美國內華達州神秘的51區作為空軍飛行器的開發與試驗場，加上流行文化的渲染，外界共有的疑問是，美國到底有沒有在研究外星人與不明飛行物體（UFO）? 美國國防部最近對外公開了一些消息。

根據國家情報總監辦公室（ODNI）6月發布的報告，2004年至2021年間，有144起不明飛行物體的相關報告，其中80起是由各式感應器所監測到的。為此，美國國防部還在今（2022）年成立了「全領域異常現象研析辦公室」（AARO）來專門進行調查。

而單位名稱中出現的「不明異常現象」（UAP）也是現在美國官方統一採用的詞彙，用以取代過去常用的UFO。

雖然國防部情報與安全副部長莫爾特里（Ronald Moultrie）受訪時指出，現階段提及任何發現都所言甚早，目前沒有任何證據顯示這些異相是由外星生物所造成。辦公室主任寇克派屈克（Sean Kirkpatrick）強調，並未排除任何外星生命的可能性，未來將以科學手段繼續進行研究。

事實上，由於無人機的普及，近幾年很多不明飛行物體的目擊報告其實都是「虛驚」一場，而由於美國跟其對手都在發展匿蹤、無人載具和超音速飛彈的相關技術，雖然外星智慧生物跟不明異常現象確實引人好奇，美國更擔心的可能還是國家安全受到威脅。

今年5月，美國國會睽違半個世紀再次召開了針對不明飛行物體的聽證會，眾議院的情報委員會希望能夠確認這些出現在感應器上的不明物體，不是俄國、中國或是其他對手新的科技。對此，國防部的相關單位則進行了報告及解釋。

更新時間 : 2022-12-17 18:02 GMT+08:00

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