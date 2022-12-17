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歡慶聖誕節 日本「森林家族」入住美福

By 台灣英文新聞
2022/12/17 17:08
圖：台北美福大飯店
圖：台北美福大飯店

圖：台北美福大飯店

圖：台北美福大飯店

溫馨的聖誕節即將到來，台北美福大飯店今年特別邀請日本森林家族陪大家過聖誕。經典角色「可可兔」家庭自即日起於飯店大廳迎接賓客，展出期間同步推出「森林家族渡假趣」住房專案，2023年1月19日前每房6,999元起+10%，入住價值萬元的舒適客房，還可將價值1,800元的森林家族玩具帶回家。用美食過聖誕，12月23日至26日可至GMT義大利餐廳享用義籍主廚推出的「聖誕嘉年華」套餐，品嚐鮮嫩美國極黑和牛及帝王蟹餃等料理，每套3,280元+10%。12月1日至31日法籍西點主廚亦推出多款應景蛋糕，每款300元起，詳情請洽02-7722-3399。

一、「森林家族渡假趣」住房優惠

專案期間：即日起至2023年1月19日
專案房價：行政客房(雙人房) 每房6,999元+10%
菁英客房(四人房) 每房9,999元+10%
專案內容：

  • 依房型人數提供彩匯自助早餐。
  • 每房提供價值近1,800元的日本森林家族玩具(禮品項目採隨機贈送，恕不挑款)
  • 住宿期間可免費使用戶外恆溫泳池、兒童遊戲室、三溫暖及健身房。
  • 本專案恕不適用2022年12月30日至2023年1月1日。

二、「森林家族」全館消費滿額購

展出期間，全館餐飲或住宿消費滿1,000元，憑發票享加購優惠。

三、GMT義大利餐廳

《聖誕嘉年華》套餐
銷售期間：12月23日至12月26日 (週末僅晚間供應)
餐 價：每套3,280元+10%
菜 單：義式開胃小點/普羅賽克氣泡酒、美國極黑和牛/義式麵包棒、台東醃雞澄清湯/帝王蟹餃、番紅花牛骨髓燉飯/36個月熟成帕瑪起司、主菜(竹炭牛小排或嫩煎舒肥比目魚/檸檬奶油醬)、義式聖誕麵包佐冰淇林、咖啡或茶

《聖誕禮籃》
銷售時間：即日起至12月26日 (售完為止)
取貨日期：即日起至12月31日
內　　容：爐烤火雞、脆皮馬鈴薯、四季披薩、義式經典水果麵包、蔓越莓肉醬汁
　　　　　義籍主廚自製馬醬系列─紅椒堅果醬
　　　　　每組附保溫袋，約4-6人份。
售　　價：6,880元

四、Moment café & bakery 法式手作甜品

銷售期間：12月1日至12月31日
歡聚分享好食光
伯爵聖誕樹幹蛋糕、耶誕派對系列磅蛋糕，每款420元起。

精緻可愛獨享派
許願聖誕球、雪地萌菇、耶誕花塔及榛果聖誕，每款300元起。

詳情及訂購請洽02-7722-3399 轉各餐廳或訂房中心

歡慶聖誕節 日本「森林家族」入住美福
圖/台北美福大飯店

更新時間 : 2022-12-17 18:02 GMT+08:00

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