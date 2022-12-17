〈投資理財〉台灣生醫產業快速成長 2023年焦點股盤點

台灣生醫產業近年蓬勃發展，新藥研發十年磨一劍，近年已陸續展現成果，中裕、藥華藥都獲得國際醫藥界的肯定，營收快速增加，逐漸擺脫研發期虧損窘境，預期2023年都有獲利機會，值得投資人追蹤注意了解。（上）

MSCI今年下半年度調整名單，12檔新増標的中，包括藥華藥（6446）、智擎（4162）、保瑞（6472），另外中裕（4147）、漢達（6620）。北極星藥業KY（6550）雖未被納入，但因為都有藥證在手，且都正積極開拓市場，營收快速成長，值得注意。

以中裕（4147）為例，已成功解盲愛滋病新藥，積極開發市埸，11月營收1億3千2百餘萬元，月增31.7%，年増526.5%，快速成長，去年前3季每股虧損1.87元，今年前3季虧損大幅減少為0.92元。中裕的愛滋病新藥研發，在何大一主持的研發團隊努力下，在全球受到矚目，已進入收割期，其中新藥Trogarzo獲美國FDA正式核准，最近增列三星生物製藥為生產廠商，持續進行相關安定性試驗，藥品擁有3年有效期限。同時FDA已針對中裕竹北廠Trogarzo進行查廠測試，經查核驗證，獲得無缺失通過檢查，開始生產愛滋病新藥，已使新藥正式進入量產階段。

中裕候選新藥TMB-365與TMB-380合併用藥第一位受試者已開始接受治療，預計收納90名受試者，若試驗順利，預計2023年上半年將進行先鋒組各劑量進行结果分析，再進一步推進新藥劑研發。Trogarzo靜脈推注劑型（IV Push)，亦獲美國FDA生物製劑新藥上市查驗登記（sBLA）核准，將可分兩年取得300萬美元研發里程金。另外最受關注的肌肉注射（IM）劑型，已完成臨床三期試驗收案後，預計2023年上半年申請上市核准。

值得注意的是靜脈點滳（IV）劑型，每兩週給藥一次，每次治療時間15分鐘，靜脈推注劑型藥證，施打時間縮短成30秒，大幅提升用藥方便性，有助提升市場滲透率。而明年如果拿到肌肉注射劑藥證後，每次治療施打時間只要數秒，就如同現在疫苗注射一樣，方便性更是大不相同，更易進入市場，為醫界接受。

愛滋病藥物全球銷售額約300億美元，市場以歐美為主，美國市場約200億美元，目前市場由少數大藥廠掌握，而愛滋病用藥約可分為四期，中裕新藥TMB-355（Trogarzo）藥物是第四線的補救療法，是第一個進入臨床第三期的單株抗體HIV／AIDS藥物。

目前在新藥類股中，中裕已有藥證在手，具體成果及營收明確，而且在醫療市場上，已獲得醫療界的肯定，未來還正快速突破醫療瓶頸，將以更快速有效的方式，為患者治療，值得投資人注意後續進展，並評估投資機會。

藥華藥一年來在新藥類股中，股價表現頗為亮眼，從去（2021）年9月30日88.9元，飆到今（2022）年8月5日最高點622元，此刻價格已高，投資人或可從基本面了解，俟其價格回落後，業務、財務投資價值顯現後，再考慮是否投資。

藥華藥11月營收3.16億元，月增14.9%，年増40.2%，累計前11月營收超過26億元，年增達384.4%，成長幅度相當驚人，在生醫類股中，頗受矚目。今年11月11日納入MSCI後，外資加碼藥華藥8千張，持股從9.27%，增加到11.89%，重視程度可見一斑，未來發展應值注意。

藥華藥活躍國際生醫界，獲得美國「生物技術突破獎」、「年度最佳治療藥物獎」，以及台灣企業永續奬及全球企業永續奬，經營成果頗受肯定，藥華藥今年前3季每股浄損4.37元，較去（2021）年同期虧損7.31元，已明顯減少。一般預料明（2023）年有機會開始獲利，擺脫新藥類股辛苦耕耘的虧損期。

由於罕見血癌新藥Ropeg（P1101）在美國銷售，持續維持雙位數成長，藥華藥本月份價格將微調，以合理增加利潤，該款新藥主要治療真性紅血球增多症（PV），在美國市場頗受矚目，占營收比重已超過50％，毛利率達76％。去年因推廣產品支出增加，營業費用31億元，今年預估應仍然維持等比費用，但是已開始創造營收，進入收成期。

目前Ropeg的市場，主攻教學醫院，下一個階段將進入社區醫院，美國目前治療費用一年要價超過19萬美金。藥華藥預計將於2023年上半年，取得日本藥證，中國預期明年初送出藥證申請，馬來西亞、新加坡、香港，亦將陸續申請藥證，市場將逐步推廣到世界各地。新藥研發成功，替藥華藥帶來商機，計劃在美國設立創新硏究中心，由科學長林俐伶博士帶領，展開更多新藥的研發，以開發BiC（同類最優）和FiC（同類第一）的治療藥物為目標。

中裕與藥華藥都已有新藥研發成功上市，是台灣新藥界的驕傲，十年磨一劍，值得肯定，相信未來將有更大機會研究新藥，成長可期。就一般生技股來看，由於新藥研發需要時間很長，而且失敗風險高，投資人應加強專業知識，並要有長期投資的心理準備，才能投資獲利。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★