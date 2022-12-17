台灣2024總統大選民調：侯友宜領先，賴清德力壓柯文哲

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）台灣九合一選舉地方包圍中央，2024大選備受國內外注目。財團法人台灣民意基金會於今（17）日發布2024大選意向民調指出，甫連任的新北市長侯友宜獲近三成九的支持，頗受外省與客家選民支持，在除台南市外的五都具相當優勢；副總統賴清德民調領先民眾黨主席柯文哲，獲企業主、自營商以及中年層以上選民青睞，並在台南市斬獲近五成的高支持率。

2024總統大選民調：侯友宜領先賴清德、柯文哲

台灣民意基金會以「明年就是總統大選年，如果未來是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您會支持誰？」詢問受訪者，結果（圖1）顯示：38.7%支持侯友宜，29％支持賴清德，17.8%支持柯文哲，8.1%尚未能決定，6.4%沒意見、不知道、拒答。

民調指出，剛贏得連任的新北市長侯友宜領先群雄，目前民意基礎最為雄厚；賴清德落後侯友宜近10個百分點，柯文哲則落後近21個百分點。游盈認為原因值得審慎推敲。

（圖／翻攝自台灣民意基金會報告）

侯友宜五都領先 賴清德台南居冠

從6都16縣市角度看，賴清德除了在台南市以 49.9%強壓侯友宜的 30.5%外，其他 5 都 16 縣市都落後侯友宜 28 到 4 個百分點不等。

柯文哲則是在6都16縣市支持度都落後侯、賴兩人。

侯友宜老少通吃、中年層以上賴清德力壓柯文哲

在年齡層方面，侯友宜在每一個年齡層都獲得最多的支持，老少咸宜，強壓賴清德與柯文哲。

賴清德和柯文哲之間則呈現，柯文哲在20-34歲明顯領先賴清德，35-44 歲兩人在伯仲之間，賴清德在45歲以上大幅領先柯文哲。

柯文哲支持者多具高等教育背景

在教育背景方面，小學及以下選民中，侯友宜和賴清德並駕齊驅， 各自擁有三成六左右的支持，柯文哲只有 3.1%的支持。

初中/國中教育程度選民中，賴清德以四成六大幅領先侯友宜的二成九，柯文哲只有 1.6%。

高中、高職及專科程度選民中，侯友宜以四成五左右的支持遙遙領先賴清德二成五、柯文哲一成九。

大學及以上教育程度選民中，侯友宜獲三成六，賴清德與柯文哲則各獲二成六支持。

七成外省人、四成客家人青睞侯友宜 賴清德為三成五河洛人首選

在省籍族群方面，河洛人中，賴清德與侯友宜各擁有三成五和三成四的支持，柯文哲只有一成七。

客家人中，侯友宜一馬當先，獲四成二支持，柯文哲二成三，賴清德二成二。

外省人中，侯友宜一枝獨秀，獲七成二支持，柯文哲一成七，賴清德 3.7%。

自營商、企業主支持賴清德 學生、基層白領挺柯文哲

以職業背景看，賴清德除了在自營商／企業主方面較佔優勢外，其他方面包括高階白領人員、基層白領人員、軍公教人員、勞工、農 民、學生、家庭主婦、退休人員及無業/待業者，都全面落後侯友宜18到3個百分點不等。

柯文哲在基層白領人員、學生、無業／待業者方面較有斬獲，其他方面和侯友宜及賴清德都有可觀的差距。

國、民兩黨各八成挺侯、賴 中性選民僅五成三挺侯賴柯

從政黨支持傾向看，民進黨支持者八成挺賴清德，國民黨支持者七成九挺侯友宜，民眾黨支持者五成七挺柯文哲。

小黨方面，時代力量支持者一分為三，三成八挺賴，三成三挺柯，二成九挺侯；台灣基進則七成五挺賴，零星挺侯與柯。

中性選民方面，二成七挺侯友宜，一成六挺賴清德，一成挺柯文哲。

基金會指出，此結果為該會2022年12月全國性民調的一部分，由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，委託山水民意研究公司於12月12日至13日執行。受訪對象為全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本 1070 人；抽樣誤差 在 95%信心水準下約正負 3 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地 區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。