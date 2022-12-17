打壓新聞自由？推特大肆封鎖記者帳號 各國提出警告

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）馬斯克買下推特後，因其對「言論自由」的獨特見解，推特的未來走向立刻受到了外界關注，而隨著多名記者的帳號陸續遭到封鎖，多個國家、國際組織及記者團體，皆表達了社群平台封殺新聞自由的擔憂。

事實上，推特第一個開鍘的是ElonJet。該帳號利用航班網站等公開資訊追蹤馬斯克私人客機的動向。雖然馬斯克曾多次公開表示，為保護言論自由，他絕對不會封鎖ElonJet的帳號，該帳號仍在週三（14日）遭到封鎖，而推特旋即修改其隱私規定，禁止用戶分享「即時位置資訊」。

隔天，各大外媒也同時傳出災情，包括〈華盛頓郵報〉、〈紐約時報〉及CNN等多間媒體的記者被推特以「公開馬斯克即時位置」理由遭到封鎖。雖然只有數人，但因為推特封鎖記者帳號的情形十分罕見，甚至被網路安全研究員指為「周四夜大屠殺」（Thursday Night Massacre）。

即使推特的理由看起來十分合理，頗有捍衛個人隱私的風範，這一波遭到封鎖的新聞記者其實並沒有直接貼出馬斯克與其家人的所在地，僅是針對ElonJet的行徑做了報導，並對其帳號提供了連結，即遭推特以新的社群規範封鎖。

馬斯克本人後續雖現身與記者在線上語音聊天室中對話，但在遭封記者提出相關質疑後，聊天室連線隨即遭到切斷。推特給出的理由是「技術性問題」，僅表示會盡速修復。

〈半島電視台〉指出，馬斯克雖然標榜自己是「絕對的言論自由主義者」，其實只是選擇性地將他認為可以的帳號解除封鎖，再封殺那些發表他不喜歡言論的帳號。

面對推特新規範「剛好」封鎖一批記者帳號的狀況，國際上反應激烈。

聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）受訪時表示，在全球記者正面臨打壓、噤聲與相關危機的同時，推特的行為開啟了社群平台對新聞自由打壓的先例。德國外交辦公室則警告，相關單位對於打壓新聞自由的相關行為「十分感冒」。

另一方面，歐盟雖沒有第一時間發表相關評論，不過從馬斯克剛收購推特後所發出的一系列警告看來，如果這樣的行為持續，推特在歐洲甚至可能會面臨全面性的制裁。