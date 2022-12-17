蔣萬安公布第三波人事 知名媒體人蔡詩萍任文化局長

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）蔣萬安今(17日)早公布第三波小內閣4位人事，包含知名媒體人蔡詩萍將出任文化局長，引進熱氣球觀光的陳淑慧任觀傳局長，國有財產署副署長游適銘任財政局長，翡翠水庫管理局長由曾任高雄市都發局局長的林裕益擔任。

根據蔣萬安辦公室17日新聞稿，最新的4位小內閣人事出爐，最受關注的便是作家、媒體人蔡詩萍。蔡詩萍寫作生涯至今擁有多本作品，包含《也許你該看看張愛玲》、《我父親》、《李後主事件簿》、《蔡詩萍精選集》等，曾為中國文藝獎章散文類得主。

此外，蔡詩萍創作動能跨越不同藝術、娛樂領域，他主持廣播節目《POP 大國民》曾獲得廣播金鐘獎，也有主持電視節目如《主題之夜》、《華視新聞雜誌－有故事的人》等，甚至曾出演舞台劇如《非關男女》、電視劇如公視《將軍碑》，以及電影《寂寞芳心俱樂部》。

根據媒體，蔡詩萍也擔任過建國百年基金會第一任執行長與副董事長、台北聽障奧運副執行長、二二八基金會三屆董事、中央電台常務董事，同時也曾任鍾肇政文學獎、電視金鐘獎與出版金鼎獎的評審，在文化界及媒體界相當活躍且資深。

對於蔡詩萍接手文化局長，藍營內部現異議聲音。綜合媒體報導，雖然蔡詩萍形象親藍，但因其不是國民黨籍、舅舅是前民進黨主席許信良，加上他過去時常對於政治時事作出批評，黨內深藍人士有所疑慮，對此，蔣萬安競總發言人鄭世維解釋，仍以用人唯才作為任命優先考量。

蔡詩萍本人今上午也在臉書發文，感謝外界對此消息的關心，不過他也希望先沉澱及釐清工作後再來和媒體對話，因此貼文首段就寫下「請容許我再沉默兩天」。

蔡詩萍表示「一早很多媒體朋友紛紛打電話或傳訊息，希望能跟我聊聊，我非常感謝，但實在是還沒接手業務，一切都是陌生而忐忑的狀態，也不知能夠說些什麼深入的想法。」、「等我週一（19日）去交接時，稍稍知道哪些是未來文化局工作的優先順序後，再跟各位聊聊我的初步想法，想來一定會有較多的內容可談，就請各位媒體朋友再等我兩天。」

對於為何會搭上文化局長這個職位，蔡詩萍也在貼文中解釋「是萬安市長認為我的許多『多元文化型塑台灣社會』，『文化樹立台北性格』的關聯看法，跟他治理台北市的諸多理念貼近，所以希望我不只是講講給意見，也不妨進去公部門推動。」

關於其他候選人，新任觀傳局長陳淑慧則是將熱氣球觀光引進台灣的重要推手，因此被稱為「台灣熱氣球之母」。她在12年前為台東引進熱氣球，讓當地就此成為台灣熱氣球嘉年華代表地點，帶動一系列觀光熱潮，另外像是台東衝浪節、鐵花村等活動，也是陳淑慧的創新作為。

至於新任財政局長由國有財產署副署長游適銘接任，根據蔣萬安辦公室，游適銘曾任內政部地政司地價及地權科長、臺北市政府財政局副局長及主任秘書、2017臺北世界大學運動會副執行長、財政部國有財產署副署長等職務，理論及實務經驗豐富。

而擔任台北翡翠水庫管理局長的林裕益，則有水土保持工程博士背景，曾擔任高雄市都發局局長、台北市產發局副局長及大地工程處長。蔣萬安指出，林裕益是從基層做起，公職服務30年，也於中央任職行政院農委會水保局組長、總工程司、國軍退輔會場長、交通部國道新建工程局道路科長，公務生涯非常績優。