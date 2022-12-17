Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

疫情連9天未趨緩 12/17台灣增15,464例本土COVID-19、161例境外移入、40例死亡

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/12/17 14:37
(圖/指揮中心)

(圖/指揮中心)

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1萬5625例COVID-19確定病例，分別為1萬5464例本土個案及161例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周六多1234例，增加約8.7%。

指揮中心表示，今日新增之15,464例本土病例，為6,974例男性、8,479例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,037例)，台中市(1,947例)，桃園市(1,768例)，高雄市(1,766例)，台北市(1,566例)，台南市(1,194例)，彰化縣(740例)，新竹縣(481例)，新竹市(456例)，屏東縣(396例)，苗栗縣(379例)，雲林縣(353例)，嘉義縣(232例)，宜蘭縣(223例)，南投縣(219例)，基隆市(182例)，嘉義市(159例)，花蓮縣(143例)，台東縣(93例)，金門縣(87例)，澎湖縣(39例)，連江縣(4例)。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為29例男性、11例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至12月13日，死亡日期介於5月18日至12月14日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說，今日新增161例境外移入個案中，89例男性、72例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(6例)、中國(3例)、越南(2例)、美國及泰國(各1例) 移入，另148例感染國家調查中。入境日期介於今年11月17日至12月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,429,834例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,865,975例排除)，其中8,562,931例確診，分別為38,778例境外移入，8,524,099例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,860例COVID-19死亡病例，其中14,843例本土，個案居住縣市分布為新北市2,905例、台北市1,616例、台中市1,576例、高雄市1,455例、台南市1,107例、桃園市1,099例、彰化縣929例、屏東縣578例、雲林縣487例、南投縣486例、苗栗縣409例、嘉義縣387例、宜蘭縣318例、基隆市311例、花蓮縣258例、嘉義市251例、新竹縣247例、台東縣192例、新竹市160例、金門縣36例、澎湖縣36例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

疫情連9天未趨緩 12/17台灣增15,464例本土COVID-19、161例境外移入、40例死亡
指揮中心
確診
本土確診
COVID-19
疫情

相關新聞

疫情連8天上升！ 12/16台灣增15,416例COVID-19：15,316例本土、100例境外移入、24例死亡
疫情連8天上升！ 12/16台灣增15,416例COVID-19：15,316例本土、100例境外移入、24例死亡
2022/12/16 14:23
台灣出國跟團漲2成以上 旅遊協會曝「這2國」觀光比疫前便宜
台灣出國跟團漲2成以上 旅遊協會曝「這2國」觀光比疫前便宜
2022/12/15 20:21
搶藥發酵小三通復航否？王國材稱已準備好 　蘇貞昌憂中國蓋牌不太妙
搶藥發酵小三通復航否？王國材稱已準備好 　蘇貞昌憂中國蓋牌不太妙
2022/12/14 17:42
12/14台灣新增17,663例COVID-19：17,549例本土個案、114例境外移入、37例死亡
12/14台灣新增17,663例COVID-19：17,549例本土個案、114例境外移入、37例死亡
2022/12/14 14:22
【中國疫情失控】「新十條」後　大批醫護感染　民眾瘋搶藥　專家示警：死亡病例恐破200萬
【中國疫情失控】「新十條」後　大批醫護感染　民眾瘋搶藥　專家示警：死亡病例恐破200萬
2022/12/13 20:41

更新時間 : 2022-12-17 14:59 GMT+08:00

最受歡迎

連續3天免費入園！台北兒童新樂園8歲囉　一日樂FUN券享8折暢玩到底
連續3天免費入園！台北兒童新樂園8歲囉　一日樂FUN券享8折暢玩到底
【規模6.2地震】玉山主峰附近5人遭落石擊中　花蓮市區某飯店外牆、疑因搖晃剝落
【規模6.2地震】玉山主峰附近5人遭落石擊中　花蓮市區某飯店外牆、疑因搖晃剝落
【中國疫情失控】「新十條」後　大批醫護感染　民眾瘋搶藥　專家示警：死亡病例恐破200萬
【中國疫情失控】「新十條」後　大批醫護感染　民眾瘋搶藥　專家示警：死亡病例恐破200萬
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
【展出9天】台灣嘉義博茶會時尚開幕•伊林名模「茗服」走秀　阿里山公路交管
2023台灣首發跨年煙火秀 長達13分14秒！新北淡水、八里12/31震撼登場
2023台灣首發跨年煙火秀 長達13分14秒！新北淡水、八里12/31震撼登場
《阿凡達2》名導親曝「最佳尿點」　台灣倒數一週搶先全美上映
《阿凡達2》名導親曝「最佳尿點」　台灣倒數一週搶先全美上映
南韓2022 SBS演藝大賞第一波前導片公開　網友關注獎落誰家？
南韓2022 SBS演藝大賞第一波前導片公開　網友關注獎落誰家？
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
台灣年末壓軸天象　雙子座流星雨12/14登場　最佳觀測時間曝光
台灣年末壓軸天象　雙子座流星雨12/14登場　最佳觀測時間曝光