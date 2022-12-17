疫情連9天未趨緩 12/17台灣增15,464例本土COVID-19、161例境外移入、40例死亡

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1萬5625例COVID-19確定病例，分別為1萬5464例本土個案及161例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周六多1234例，增加約8.7%。

指揮中心表示，今日新增之15,464例本土病例，為6,974例男性、8,479例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,037例)，台中市(1,947例)，桃園市(1,768例)，高雄市(1,766例)，台北市(1,566例)，台南市(1,194例)，彰化縣(740例)，新竹縣(481例)，新竹市(456例)，屏東縣(396例)，苗栗縣(379例)，雲林縣(353例)，嘉義縣(232例)，宜蘭縣(223例)，南投縣(219例)，基隆市(182例)，嘉義市(159例)，花蓮縣(143例)，台東縣(93例)，金門縣(87例)，澎湖縣(39例)，連江縣(4例)。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為29例男性、11例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至12月13日，死亡日期介於5月18日至12月14日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說，今日新增161例境外移入個案中，89例男性、72例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(6例)、中國(3例)、越南(2例)、美國及泰國(各1例) 移入，另148例感染國家調查中。入境日期介於今年11月17日至12月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,429,834例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,865,975例排除)，其中8,562,931例確診，分別為38,778例境外移入，8,524,099例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,860例COVID-19死亡病例，其中14,843例本土，個案居住縣市分布為新北市2,905例、台北市1,616例、台中市1,576例、高雄市1,455例、台南市1,107例、桃園市1,099例、彰化縣929例、屏東縣578例、雲林縣487例、南投縣486例、苗栗縣409例、嘉義縣387例、宜蘭縣318例、基隆市311例、花蓮縣258例、嘉義市251例、新竹縣247例、台東縣192例、新竹市160例、金門縣36例、澎湖縣36例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。