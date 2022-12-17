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【台灣酒類輸中國遭禁】金酒稱業績不受影響　台酒強調外銷應放眼世界

台灣菸酒公司董事長丁彥哲強調，因中國市場不確定性，該公司近年已逐步降低外銷中國比例，並同步開拓歐美外銷市場。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/17 14:18
台灣酒類與飲料等產品９日也遭中國海關總署暫停進口，包括金門高粱、台灣啤酒等。（圖／中央社）

台灣酒類與飲料等產品９日也遭中國海關總署暫停進口，包括金門高粱、台灣啤酒等。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）中國海關以註冊資料不完整刁難台灣廠商，多家酒商產品都在暫停輸入之列。金酒指出，補件無關政治，過年業績不受影響；台酒表示，會在不損及國格的前提下，補件以爭取自身權益。

除台灣水產品遭禁，9日中國海關更新增包含金門酒廠、金車股份、台虎精釀、台灣菸酒以及傳奇酒業、雲山酒廠等廠商在內的酒類商品。準金門縣長陳福海、準連江縣長王忠銘以及國民黨金門立委陳玉珍12日赴中國溝通。

金門酒廠副總經理陳啟展則表示，註冊文件不足需補件，無關政治因素，為「事務性問題」，該廠已在廈門提前備好過年存貨，業績將不受影響。

陳玉珍跟金酒都將本次風波歸為技術問題，然中國申請文件要求填寫產品原料，有洩漏商業機密之虞。對此陳啟展表示，「這地方跟我們國內食品標示法一樣，原料的部分，高粱佔多少、小麥占多少，但你知道原料比例，你也沒辦法複製出產品。」

台灣菸酒公司先前依照中方規定申請，也在八月下旬遞交補件，自今年九月起查詢中國海關總署網頁皆顯示為「有效」註冊，但12月9日卻接獲失效通知。

台酒董事長丁彥哲則表示，台灣啤酒原本12月對中國出口的訂單額約130萬，已全數暫停產製、出口，影響不大。他也表示，中方阻擋出口的理由抽象，但台酒仍會補件以爭取自身權益，但「損及國格」的要求絕不配合。

台酒近年的出口策略也默默在轉型，丁彥哲指出，因中國市場不確定性，該公司近年已逐步降低外銷中國比例以降低風險，並同步開拓其他成熟、穩定的市場，如水國啤酒外銷美國、威士忌前進歐洲市場。

丁彥哲強調，「外銷不該只著眼於中國市場，應著眼於全世界」。

中央社引述台酒數據指出，2021年整體外銷新台幣4.2億元，中國約1億元、占25%；今年截至目前，外銷3.2億元，中國約4700萬元、占16%。
禁止輸入
中國禁止進口
金門酒廠
台灣菸酒

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