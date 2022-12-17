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美國務院「中國處」正式成立 重整對中組織以應對競爭

拜登政府16日宣布成立「中國事務協調處」（Office of China Coordination），將制定一項與中國競爭的戰略，重點是投資於美國的競爭力並與盟友和夥伴結盟。

By 政治組, 台灣英文新聞－時評
2022/12/17 11:54
布林肯（Antony Blinken）和負責對中事務的副國務卿薛曼（Wendy Sherman）16日共同為新辦公室剪綵。（截圖自社群媒體...

布林肯（Antony Blinken）和負責對中事務的副國務卿薛曼（Wendy Sherman）16日共同為新辦公室剪綵。（截圖自社群媒體...

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國總統拜登剛上任初期，就偕眾議院共和黨人在五角大廈成立臨時「中國工作組」（China Task Force），如今國務卿布林肯（Antony Blinken）16日宣布成立「升級版」——「中國事務協調處」（Office of China Coordination），亦稱中國處(China House)，未來將強化對中工作。

路透社報導，布林肯5月26日在喬治華盛頓大學演講時提到，作為現代化議程的一部分，布林肯將成立一個中國處(China House)，也就是一個由國務院各部門共同組建的綜合團隊。

根據美國國務院，布林肯和負責對中事務的副國務卿薛曼（Wendy Sherman）16日共同為新辦公室剪綵，這個辦公室未來將負責協調和實施美國跨問題、跨地區的政策。

布林肯表示，中華人民共和國帶來的挑戰規模和範圍將以前所未有的方式考驗美國的外交，而當局終於在今（17日）宣布成立中國協調辦公室，讓美國能夠「負責任地管理」與北京的競爭。

布林肯指出，這次的中國處匯聚國務院內外的中國專家，合作對象包含各大洲的聯絡官員，也涵蓋各方面領域人才，如國際安全、經濟、技術、多邊外交和戰略溝通方面的專家，而此機構將取代擁有中國工作組的中國事務部。

美國政治新聞網站Politico報導，中國處將取代過去負責管理雙邊關係的中國科，整合國務院內跨局處涉及中國大陸的訊息與工作，組織規模約60到70人。報導也指出，中國處底下有三個主要團隊，分別處理美中傳統雙邊事務、戰略溝通，以及中國大陸之外的全球涉中事務。
中國事務協調處
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中國工作組
布林肯
薛曼

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