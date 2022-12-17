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塵封13年！全台灣唯一清領古蹟隧道 基隆「劉銘傳隧道」2023年重啟

劉銘傳隧道實為劉銘傳所建，因土質結構複雜，北段為堅硬的岩石，南段為潮濕的軟土，開鑿極為困難，走進隧道，也可以看到傳說中的「426」密碼。

By 文化組, 台灣英文新聞
2022/12/17 10:46
「劉銘傳隧道」是台灣首座鐵路隧道，市府今年初完成整修。（圖/文化局）

「劉銘傳隧道」是台灣首座鐵路隧道，市府今年初完成整修。（圖/文化局）

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）基隆「劉銘傳隧道」不只是全台唯一僅存清領時期建造的隧道，也是台灣首座鐵路隧道，從動工至今已有134年歷史，而這項古蹟13年前為整修內部坍方而對外封閉，經多年整修終於將在明年（2023年）對外開放。

劉銘傳隧道又稱獅球嶺隧道，全長235公尺，是全國僅存清領時期興建的鐵路隧道，當時開闢舉步維艱，南口上方因此題字「曠宇天開」四個字。而走進隧道，也可以看到傳說中的「426」密碼。

聯合報報導，這個426數字即是「426公分差」的交會點。由於當時建造隧道是南北方向同時進行，但因為時代尚未進步，沒有精準測量儀器，導致南北開挖交會處出現426公分的高度差，最後重新修正後才使兩端正確銜接。

根據文化局，這個隧道的歷史源於光緒十三年獲准設立「全台鐵路商務總局」，首築基隆經台北至新竹一段，其中位於基隆劉銘傳隧工程最為艱鉅，從光緒十四年春動工至十六年的夏天，前後耗時達三十個月始鑿通。

此外，劉銘傳隧道實為劉銘傳所建，因土質結構複雜，北段為堅硬的岩石，南段為潮濕的軟土，開鑿極為困難，洞內共分七段以不同材質堆砌或開鑿而成。劉銘傳隧道為台灣第一條鐵路專用隧道，也是僅有的清領時期鐵路隧道，日治時代由於鐵路改道，此隧道才漸遭荒廢。

13年前，劉銘傳隧道內部坍塌，市府著手調查研究規畫整修，歷經中央審查、多次變更設計、研究調查等重重關卡，前年動工整修，以鐵道文化園區方向規畫，總經費4700萬元，預計明年初正式開放參觀，之後也會有導覽活動，為民眾重現百年前風華。

塵封13年！全台灣唯一清領古蹟隧道 基隆「劉銘傳隧道」2023年重啟

塵封13年！全台灣唯一清領古蹟隧道 基隆「劉銘傳隧道」2023年重啟

塵封13年！全台灣唯一清領古蹟隧道 基隆「劉銘傳隧道」2023年重啟

基隆市定古蹟「劉銘傳隧道」是台灣首座鐵路隧道，13年前因為內部坍方封閉，市府今年初完成整修。（圖/文化局）
劉銘傳隧道
基隆
古蹟
古蹟修復
清領時期

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