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這波會很冷！首波寒流報到中 中部以北將探10度以下

週六(17日)傍晚至明天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率。到了週一，多數地區夜間至清晨低溫仍在10度以下，且晨間仍極度寒冷，甚至中南部因有輻射冷卻影響，有局部6度以下低溫的機率。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/12/17 09:58
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）首波寒流於今(17日)影響台灣，氣象局特別提醒「這波會很冷！」尤其以中部以北、東北部地區溫度最低，今傍晚至隔天凌晨將探10度以下，各地也是明顯降溫變冷，週日濕冷轉乾冷，週一清晨極寒冷，白天氣溫才會漸回升。

根據中央氣象局，今開始有如氣溫溜滑梯，傍晚起至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；傍晚至明天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率。

降雨部分，週六(17日)迎風面北部、東半部持續陰雨天，上午水氣仍多、下半天後雨勢漸漸趨緩。週日天氣漸轉晴，僅大台北山區、花東零星雨，不過整體來說是濕冷轉乾冷，且長時間偏冷。

氣象局指出，到了週一，多數地區夜間至清晨低溫仍在10度以下，且晨間仍極度寒冷，甚至中南部因有輻射冷卻影響，有局部6度以下低溫的機率。降雨部分，各地大多晴到多雲，僅大台北、北海岸、東半部零星雨。

由於寒流來襲恐造成猝死意外，氣象局呼籲心血管疾病患者多加留意，並多注意體溫調節較弱的年長者、嬰幼兒。前往高山地區活動注意準備相關裝備，留意路面積冰，注意安全。沿海空曠地區風大時體感溫度更低，注意防風保暖。不要緊閉門窗。若洗澡時，有頭暈、嘔吐等，可能一氧化碳中毒，立即開窗通風、打119協助。使用電暖器具時，特別留意用電安全，並遠離易燃物。農漁養殖業者請留意防範低溫可能造成的災害。

這波會很冷！首波寒流報到中 中部以北將探10度以下

（圖/中央氣象局）
中央氣象局
台灣天氣
寒流

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