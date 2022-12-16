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小三通復航？台灣供中國醫療協助？矢板明夫：中方需拿出態度、台方需評估謹慎

矢板認為，若中國需台灣提供醫療協助，有求於人須得有個態度，先停止共機繞台、惡意停止進口台灣食品的行徑。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/16 20:46
日本產經新聞台北支局長矢板明夫長駐台灣，時常針砭時事。（圖／中央社）

日本產經新聞台北支局長矢板明夫長駐台灣，時常針砭時事。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）年關將近，台商盼返鄉卻遇上中國疫情升溫，小三通復航與否朝野看法大不同。資深日本媒體人矢板明夫表示，復航應審慎評估以免造成防疫破口。此外，針對台灣提供中國醫療協助一說，他認為中方需停止共機擾台、惡意禁止台灣食品進口的行徑，台灣再來考慮幫忙。

新冠疫情爆發，小三通中斷近三年，台商過年返家難，金門觀光也重創。日前，中國放寬防疫管控，病例增加引發搶藥潮，行政院長蘇貞昌表示中國「蓋牌」，令人感覺「不太妙」；行政院官員也表示，中央流行疫情指揮中王必勝視察金門，該地醫療能量其實相當不足，當前小三通復航應審慎評估、視情勢分階段開放。陸委會則鬆口，過年前復航是努力的目標。

國民黨今（16）日召開記者會，為百萬台商返鄉過節請命，國民黨大陸事務部主任林祖嘉認為，小三通復航只欠東風，「現在是民進黨政府放跟不放問題」，呼籲當局相關規畫應及早宣布。

目前駐台的日本產經新聞社台北支局長矢板明夫15日在臉書論及此事，認為開放小三通方便台商回家過年固然是好事，但台灣「一定要謹慎，千萬不能草率行事。」

矢板寫道，台灣2020年關閉小三通是為阻止新冠疫情進入台灣，無關政治對抗。目前中國各地疫情正值爆發期，信息混亂，又值冬季病毒肆虐，現在開放小三通不符當時關閉的初衷，也可能成為新變種病毒的防疫破口，「將台灣的居民陷入危險之中」。他認為，台灣相關部門開放前應謹慎做好系統性的評估。

矢板也提及，國民黨提出所謂台灣對中國提供醫療協助，「頗有諷刺的味道」，因在九合一選舉中國民黨抨擊蔡政府防疫做得相當糟糕，而中國在其領導人習近平的親自指揮下，取得「輝煌成就」。

他認為，「現在台灣提出給中國提供醫療協助，會不會讓中國覺得，一個放牛班學生想給高材生補課？按照中國政府死要面子活受罪的性格，一定會拒絕。台灣熱臉貼到冷屁股上，反而會自取其辱。」

矢板還寫道，若中國需要台灣提供醫療協助，也應先將國內真實感染狀況、需要的協助內容說明清楚，正式向台灣求助；此外有求於人須得有態度，先停止共機繞台、惡意停止進口台灣食品的行徑。

矢板強調，中國須「先向台灣釋出善意，台灣再考慮要不要幫忙。」
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