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新北貢寮鮑產地活動18日登場　百份貢寮鮑超值福袋開賣

By 台灣英文新聞
2022/12/16 17:28
集眾美味海鮮於一盒的「貢鱻餐盒」。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

集眾美味海鮮於一盒的「貢鱻餐盒」。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

東北角瑰寶「貢寮鮑」將於12月18日在新北市貢寮澳底漁港登場，現場有100份超鱻現烤貢寮鮑、白帶魚免費試吃，還有限量100份680元的貢寮鮑超值福袋及100份早鳥嚐鮮價180元美味貢鱻餐盒特賣、在地優質農漁產品優惠展售等好吃又好玩的活動，新北市漁業處歡迎各位市民朋友來嚐鮮。

新北市貢寮區養殖的「貢寮鮑」(九孔及黑盤鮑)，飼養在半開放潮間帶養殖池，純淨的海水及寬闊的活動空間，培養出的貢寮鮑肉質鮮美Q彈，加上零用藥養殖及上市前新北市政府的抽驗把關，民眾可以放心享用。

為讓大家品嚐美味貢寮鮑，貢寮區漁會於12月18日在貢寮澳底漁港舉辦貢寮鮑產地活動，上午9點舉辦「鮑鱻料理之戰」有10隊料理能手同場較勁激發各式貢寮鮑料理新創意，活動現場於11點開賣100份美味的貢鱻餐盒(原價250元早鳥嚐鮮價180元)，並於11點20分開賣限量100份貢寮鮑超值福袋(內含貢寮鮑、白帶魚切塊及白帶魚捲等價值880元當季漁產品特價680元)，另於11點45分開始發放現烤貢寮鮑及白帶魚各100份，送完為止。此外還有貢寮、金山、瑞芳等農漁會攤位展售在地優質農漁產品，千萬別錯過!

新北市漁業處表示，貢寮鮑於盛產期間(每年11月至隔年3月)最是鮮嫩肥美，白帶魚也是愈冷愈肥美，來東北角旅遊一定要到當地餐廳品嚐這些產季限定的美味海鮮，保證不虛此行；此外貢寮鮑也是可以在家輕鬆料理的美味食材，絕對是買回家進補的絕佳選擇喔!

更多訊息請見：「2022貢寮鮑」官方網頁：http://www.gongliao-abalone.com.tw/

新北貢寮鮑產地活動18日登場　百份貢寮鮑超值福袋開賣

民眾排隊購買貢寮鮑超值福袋。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

新北貢寮鮑產地活動18日登場　百份貢寮鮑超值福袋開賣

民眾品嚐超鱻現烤貢寮鮑。（照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

更新時間 : 2022-12-16 17:41 GMT+08:00

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