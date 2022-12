美國擬全面封殺TikTok？參議院通過聯邦政府禁用法案

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)基於對國家安全關切等因素,美國聯邦參議院14日表決通過法案,禁止聯邦僱員在政府設備上使用中國的短影音社群平台TikTok,不過該法案仍需在眾議院通過後,由總統拜登簽署才能生效。

據法國國際廣播電台、路透社報導,這項法案的發起人是共和黨參議員Josh Hawley。2020年8月,上屆參議院就曾無異議通過這部法案,Hawley這次將其再次推出。參議院表決通過後,眾院預計於下周本屆國會會期結束前,通過這項參院法案。

報導稱,這次表決是國會議員出於國家安全關切、遏制中國公司的最新行動。其實,在參院採取行動之前,北達科他州州長Doug Burgum和愛荷華州州長Kim Reynolds稍早已發布命令,禁止行政單位在政府發放的裝置上下載TikTok,至今已約12州採取類似行動,包括本周早前加入的亞拉巴馬州和猶他州。

另外包括國防部、國土安全部和國務院在內的許多聯邦機構,已經禁止在政府擁有的設備上使用TikTok。

報導提及,共和黨參議員Marco Rubio同一天宣布提出兩黨法案,尋求封殺中國短影音社群平台TikTok,在擔憂TikTok恐被用來刺探美國人和審查內容之際,向中國「字節跳動 (ByteDance)」公司施加壓力。

據美國之音報導,本周國會多位兩黨議員還推出了一項計畫全面禁止TikTok在美國運營的立法。

這項以英文全名縮寫簡稱為《反中共社交媒體法》(Averting the National Threat of Internet Surveillance, Oppressive Censorship, and Influence, and Algorithmic Learning by the Chinese Communist Party Act, ANTI-SOCIAL CCP Act)的議案計畫禁止來自中國、俄羅斯及其他令人關切的國家的社交媒體公司進行所有業務交易。

該法案由共和黨聯邦參議員Marco Antonio Rubio及共和黨眾議員Mike Gallagher和民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi12月13日跨黨派提出。

Rubio說,聯邦政府尚未採取任何有意義的行動來保護美國用戶免於TikTok的威脅。這不是為了針對創意視頻,而是針對一個每天收集數千萬美國兒童和成人數據的應用程序。

美國之音報導,根據法案,其目的是防止某些外國對手利用現有或未來可能的社交媒體公司來監控美國人、獲取美國民眾的隱私數據,或散播宣傳信息並實行內容審查。