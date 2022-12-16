北富銀以創新信託服務　實踐生活金融和普惠金融願景

因應超高齡化社會的來臨， 台北富邦銀行長期深耕樂齡友善金融服務，並積極響應金管會「信託 2.0」政策，發展多元化且創新的信託服務， 致力讓信託更貼近民眾生活。繼今年榮獲多項大獎後，12月15日 再獲頒2022第二屆多元信託創新獎「最佳信託商品整合創新獎」 金獎、「最佳服務型態信託獎」金獎、「最佳安養照護信託創新獎」 優質獎以及「最佳信託行銷卓越獎」優質獎等四大獎項。

由工商時報所主辦的多元信託創新獎，旨在鼓勵業者在信託規劃上滿 足社會不同階層之需求，體現普惠金融的意義和價值，同時以多元信 託創新的精神，積極推廣並創造更多創新應用場景，以提升信託服務 的普及。北富銀此次榮獲多元信託創新獎四大獎， 除了展現北富銀推動信託服務的成果，也突顯北富銀呼應高齡社會趨 勢，透過多元創新的信託服務， 充分發揮金融業穩定社會安全的力量。

北富銀信託產品設計的重要考量之一是客戶體驗；國人在理財上的痛 點包括現有信託商品多以整筆約定為主，而年輕客群在財務規劃上往 往退休金準備不足。為此，在協助客戶提早準備退休養老資金方面， 北富銀推出「預見信福」預開型信託服務，在信託資產保全、 專款專用的架構上，另創立「定額月存」功能， 讓客戶可於簽訂信託契約時， 約定從北富銀的一般活儲帳戶每月定期扣款至信託帳戶， 協助客戶自動且有紀律的存入信託資金。另外，針對有遺產稅稅源規 劃需求的民眾，北富銀領先業界推出「安心順稅信託」服務， 不僅作為安養信託的延伸，並可與遺囑結合運用， 事先約定以信託財產繳納遺產稅，提供客戶以信託作為預留稅源的工 具。

為了因應數位化的趨勢，北富銀自2021年便推動「 信託數位化託管機制」，第一階段「安心知付」功能已上線，首創將 信託帳務異動訊息即時透過網行銀推播或E-mail同步寄送給委 託人及信託監察人，大幅降低了信託服務過往的不便性， 提升高齡者及其家屬對信託財產的監督功能， 確保信託的每一塊錢都專款專用在受益人身上，北富銀藉由「 信託數位化託管機制」打造對於未來信託藍圖的基礎建設。 除了發展數位化服務，北富銀也持續優化線下服務， 以提供更完整的服務型態， 且為了解決客戶預留稅源與財富傳承的困擾，特別成立「泉匯團隊」 ，提供客戶以稅務角度出發的諮詢服務， 從客戶生前財務規劃到身後繳納遺產稅， 滿足不同時期的多元信託需求，讓客戶可一站購足。

在信託服務的推廣上，北富銀亦充分結合不同特性媒體進行推廣， 包括以金融保護的角度拍攝互動式教育影片、 與財經專業社群平台合作推出「信託工具書」，用淺顯易懂的圖文講 解信託的概念等；因應COVID-19疫情影響，北富銀亦舉辦多 場線上客戶說明會，由信託專家進行專業分享與解說，並與在地醫療 養護機構及社福團體合作舉辦講座。和台灣手語翻譯協會合作建置的 「信託手語網站」，則幫助了聽語障族群建立對信託的初步概念。 北富銀積極透過多元且創新的管道， 能讓民眾瞭解信託的用途與優勢，提升對於信託的接受度。

北富銀資深副總吳傳文表示，信託制度起源於數百年前的英國， 相較於國外信託應用已相當廣泛，國內信託仍有許多成長空間。 北富銀一向致力於推動信託的發展， 此次獲獎對於北富銀信託業務經營和推廣是一大肯定。未來， 北富銀將持續精進信託的各項服務， 希望讓信託服務融入民眾的生活， 以實踐生活金融與普惠金融之願景。

※風險警語及注意事項：北富銀不擔保信託業務之管理或運用績效， 委託人或受益人應自負盈虧。信託財產經運用於存款以外標的者， 不受存款保險之保障。