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韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：拍攝最後才知兇手是誰

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/16 17:18
Disney+原創韓劇「第三人稱復仇」，日前已於15日上線最後一集（圖／辛叡恩IG@__shinyeeun）

Disney+原創韓劇「第三人稱復仇」，日前已於15日上線最後一集（圖／辛叡恩IG@__shinyeeun）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Disney+原創韓劇「第三人稱復仇」不僅在台灣、印尼及新加坡排名第一，在日本、香港也佔據了第三名。日前已於15日上線最後一集，朴所羅門和徐志焄在16日時接受韓媒採訪，各自表達了自己對角色的看法及一些拍攝小趣事。

（以下內容有雷！）

「第三人稱復仇」描述著一名女高中生玉燦美（辛叡恩 飾），小時候被迫與雙胞胎哥哥朴元錫分離，有天朴元錫從學校墜落身亡，當所有人都認為朴元錫是跳樓自殺時，只有玉燦美堅信哥哥是被人殺害。於是她獨自從釜山轉學到了位於首爾的龍誕高中，要找出殺害哥哥的兇手，而因為一些事件與玉燦美越走越近的池秀憲（朴所羅門 飾）及石載範（徐志焄 飾），也漸漸捲入了事件當中。

「第三人稱復仇」到最後一集才公開了殺害朴元錫的兇手，一直到公開兇手前，劇情一直不斷地出現反轉，讓觀眾們無法輕易地猜測出兇手。朴所羅門在接受韓媒採訪時說道，在拍攝期間，只有導演和兇手本人知道兇手的真實身分，其他演員們都是到最後的拍攝才知道兇手是誰，因此在拍攝期間，演員們在現場就像在玩黑手黨遊戲一樣時常互相懷疑問道「你就是犯人吧？」

朴所羅門也說道，在戲劇上線後，周圍有許人都懷疑池秀憲是犯人，但他自己當時懷疑是奇伍成（蔡相宇 飾）或者是石載範，尤其是石載範的出現特別讓他起了疑心，心想著「為什麼會出現這個角色？」

劇中池秀憲有著帥氣的外表，又善於打鬥，他說道，因為這次飾演的是善於運動及打架的角色，又有需要露身材的戲碼，因此常常從凌晨就開始起床運動，在開始拍攝前也幾乎每天都待在動作武打學院裡。

在劇中石載範有著另一個人格－石載俊，徐志焄在採訪中對於自己的角色說道，身為兇手的他從一剛開始就知道自己飾演犯人，但擁有雙重人格的部分是後來才得知的。他說道，在拍攝後期常常與朴所羅門、辛叡恩及蔡相宇有對手戲，看著大家互相在猜測犯人是誰，自己又必須保密很有趣。

石載俊是在最後兩集時才公開的另一個人格，與石載範擁有著完全不同的性格。徐志焄說道，因自己的個性並不像載範開朗又善於照顧其他人，因此較難詮釋，認為拍攝載俊時較有趣。徐志焄表示，這次是他時隔許久再次飾演反派角色，很有快感也很有趣，尤其是在修車廠掐著朱赫建的脖子喊著「我說過不是我了吧」時，最有快感，為了演出和載範完全相反的性格，因此盡量演出了更有攻擊性的一面。

對於富三代角色的設定，徐志焄表示，因在劇中有豪車和司機，與其他有許多動作戲的演員相比，拍攝過程輕鬆許多，但當在劇中要說出「這間醫院是我爸爸的」時，感到有點害羞。
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韓劇
第三人稱復仇
朴所羅門
徐志焄

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更新時間 : 2022-12-16 17:40 GMT+08:00

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